Ninja Cookie – a salvação para quem está farto de avisos de cookies

Os avisos de cookies são uma constante um pouco por toda a Web. Apesar da sua importância, a verdade é que tornam a experiência de navegação mais lenta, por todas as confirmações que têm que ser feitas.

Há uma solução que o vai ajudar a dizer “Não” aos cookies. Conheça o Ninja Cookie.

Os avisos de cookies têm hoje uma importância grande para quem, todos os dias navega na Web e partilha informações pelas várias páginas por onde passa. No entanto, apesar da relevância destes avisos, a verdade é que se podem tornar demasiado irritantes e, mais que isso, comprometer a navegação rápida.

Aceitar cookies não é obrigatório e, em muitos casos, pode mesmo ajustar as preferências das informações que podem ser recolhidas pelos sites.

Ninja Cookie – diga “Não” aos cookies

Para contornar estes avisos de cookies e parar de receber tantos banners e de forma tão frequente, há uma solução disponível para os principais browsers.

O Ninja Cookie surge então como uma solução gratuita disponível para Google Chrome, Firefox, Safari, Edge e até Opera.

Mas o que faz esta extensão?

De forma simples, o Ninja Cookie desativa todos os cookies não essenciais por si. Assim, de forma automática, os banners são removidos, sem que isso interfira com a experiência de utilização.

Assim que a extensão é instalada, passa então a estar ativada. Na grande maioria dos sites a que acedi durante os testes, o banner deixou de surgir, tornando realmente a navegação mais rápida. A atuação do Ninja Cookie vê-se por um pequeno icone da cara de um ninja que surge no canto inferior direito das páginas.

A maioria dos utilizadores, ao receber um aviso de cookies simplesmente clica em Concordar ou Avançar, acabando por dar o ok a todos os Cookies. Com esta extensão, tudo o que não for essencial acaba por ser rejeitado.

Existem algumas funcionalidades extra desta extensão que serão desbloqueadas com o pagamento de uma pequena contribuição mensal ou anual, com um valor à escolha do utilizador.

