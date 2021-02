Foi em meados de janeiro que uma falha grave do Windows foi descoberta e revelada ao mundo. Um simples comando conseguia comprometer o disco do computador e eventualmente fazer o utilizador perder parte dos seus dados.

Se na maior parte dos casos esta situação era iniciada do explorador de ficheiros, havia a possibilidade de ser também chamada no browser. A Mozilla resolveu agora tratar deste problema e por isso lançou agora uma atualização essencial para o Firefox.

A falha relatada há alguns dias para os sistemas da Microsoft é grave e poderá ter consequências graves para o Windows. Afeta todas as versões desde o XP até ao recente 10, sendo muito simples de ser lançada em qualquer PC.

Com um simples comando, que pode ser chamado em locais tão inofensivos como o Explorador de ficheiros ou a PowerShell, esta falha era iniciada. Claro que havia outros locais para o fazer, tal como qualquer browser que o utilizador usasse, vindo de um simples link.

A Mozilla resolveu agora tratar do assunto no Firefox e para isso lançou uma nova versão do seu browser. A versão 85.0.1 surge poucos dias depois da chegada da versão anterior e parece ser dedicada apenas a corrigir a exploração desta falha no Firefox.

O código encontrado nesta versão irá ignorar todos os endereços que contenham o símbolo $. Assim, e porque na verdade este não é um símbolo a ser usado de forma normal, o Firefox fica imune ao problema do Windows após a atualização.

Para além desta correção essencial, a Mozilla tratou de outras falhas e problemas que a versão 85 do Firefox tinha presente. A lista não é extensa e parece focada em corrigir falhas muito específicas e que colocam em risco este browser.

Tal como em outras situações similares, é urgente a instalação desta nova versão. A Mozilla está já a enviar a atualização para o seu browser e por isso devem encontrar já disponível esta nova versão do Firefox.