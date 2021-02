A OnePlus tem apostado forte nos seus smartphones nos últimos meses. As propostas são muitas e têm procurado atingir novos mercados onde a marca ainda não tem uma presença, reforçando ao mesmo tempo alguns onde já é perfeitamente conhecido.

Se no campo do hardware e do software é já uma marca estabelecida, há um ponto onde tem de melhorar. Falamos da fotografia, onde não é particularmente brilhante e onde há ainda muito onde melhorar. Novas imagens mostram agora o OnePlus 9 Pro e há uma surpresa nas suas câmaras!

A aposta da OnePlus parece ter mudado com o 9 Pro. Este novo modelo deverá estrear algumas novidades importantes, em especial em alguns campos onde ainda não domine de forma total. Os rumores apontavam para uma proximidade com a Leica, o que afinal não se materializa.

Um vídeo agora revelado, que garantem ser do OnePlus 9 Pro, vem revelar que há mesmo uma aposta clara na fotografia, mas com um parceiro diferente. Falamos da Hasselblad, que está claramente visível no painel traseiro deste novo smartphone.

Este deverá ser um protótipo do novo smartphone da OnePlus, que poderá ser conhecido já em março. Esta publicação do YouTuber Dave2D vem confirmar muitos dos rumores que têm vindo a ser revelados na Internet e que prometem muito deste smartphone.

Para além desta marca única, podemos contar com um ecrã de resolução QHD e taxa de refrescamento de 120Hz. Há ainda a presença de 4 câmaras da Hasselblad, com 2 na vertical e outras 2 arrumadas de forma horizontal.

Apesar de poder parecer uma marca desconhecida, a Hasselblad é um ícone deste mercado. A marca está a comemorar este ano o seu 80º aniversário e sempre com um sucesso elevado. Esta pode ser a sua primeira entrada no campo dos smartphones e abrir uma parceria alargada com a OnePlus.

Depois de muitos rumores, o OnePlus 9 Pro começa finalmente a ser revelado. A marca deverá revelar em breve este smartphone e dar finalmente um passo importante ao crescer no campo da fotografia. Segue assim o exemplo da Huawei, que tão bons resultados tem trazido.