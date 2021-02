Airspeeder, o primeiro “carro de corrida” voador elétrico do mundo

Para os apreciadores de ficção cientifica, com um exemplo mais concreto, da saga Star Wars, seguramente que este veículo poderá trazer alguma familiaridade. Estamos perto de trazer a ficção para a realidade. A startup Airspeeder mostra o seu novo “carro de corrida” voador elétrico.

Esta máquina é capaz de ir dos 0 aos 100 km/h em apenas 2,3 segundos.

Carro de corrida ou bólide voador?

O veículo elétrico, que destacamos entre aspas “carro de corrida”, não é qualificado como tal pela empresa Airspeeder. Aliás, não tem sequer rodas. Portanto, o Airspeeder Mk3 é realisticamente um drone elétrico gigante de descolagem e aterragem vertical (VTOL).

No momento, os conceitos mostram um assento para um piloto, e a Airspeeder planeia testar voos com tripulação no futuro. Contudo, por enquanto, esta é para já uma máquina voadora pilotada por controlo remoto.

Airspeeder Mk3 é um drone gigante elétrico

Como o nome sugere, esta é a terceira versão do conceito e a Airspeer está a trabalhar afincadamente há três anos.

Segundo a empresa, por trás do projeto está uma equipa de engenheiros da Mclaren, Babcock Aviation, Boeing, Jaguar Land Rover, Rolls-Royce e Brabham. Juntos desenvolveram as primeiras versões do Mk 3.

A ideia é iniciar uma nova série de corridas com pilotos que irão controlar remotamente o Airspeeder. Tendo em conta as velocidades e o perigo envolvido, o controlo remoto parece uma boa ideia.

No entanto, a corrida deve ajudar o Airspeeder a provar a segurança dos seus sistemas LiDAR e de prevenção de colisão por radar. Com estes testes implementados, as versões pilotadas por humanos no futuro serão mais fáceis de vender.

A empresa Airspeeder tem planos para testar o veículo em breve. Assim, supondo que tudo vai correr bem, a startup deve anunciar mais detalhes sobre as corridas nas próximas semanas.