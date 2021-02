Huawei Mate X2 – um novo dobrável deverá chegar no final do mês

Os smartphones dobráveis são hoje um novo segmento que ainda tem muito para ser melhorado, mas onde já existem marcas a trabalhar de forma afincada. Temos a Samsung numa posição clara de destaque, mas a Huawei tem também o seu espaço.

Depois dos Huawei Mate X e Mate Xs, a empresa chinesa deverá lançar, ainda este mês, o Mate X2.

Foi no final do mês de fevereiro de 2020 que a Huawei apresentou ao mundo o seu segundo smartphone dobrável, depois do primeiro ter surgido mais como uma forma de marcar território.

O Mate Xs foi o primeiro smartphone onde foi implementado o design Falcon Wing com mais de 100 peças interligadas que trabalham em perfeita harmonia para reforçar o ecrã, ao mesmo tempo que proporcionam uma experiência perfeita para o consumidor. Desenvolvida com um metal líquido à base de zircônio, esta nova dobradiça revelou-se ainda mais resistente, possibilitando que o ecrã dê uma volta completa de 180 graus.

Huawei Mate X2 – a evolução chegará ainda em fevereiro

Segundo alguns rumores, a Huawei deverá manter o calendário de lançamentos em 2021. Assim, fevereiro ficará então marcado pela apresentação do seu novo dobrável.

Uma publicação na rede social Weibo fala que o novo Mate X2 será anunciado muito em breve… isto significa que deverá ser no final do mês.

Há ainda referência a um design aprimorado, processador de 5nm e a “nova tecnologia impressionante”. Olhando para estas dicas e para o que conhecemos do mercado, o Mate X2 será lançado com o processador Kirin 9000. Além disso, a certificação TENAA revela que terá um ecrã de 8″.

O design aprimorado pode significar uma mudança importante. Ao que indicam os rumores poderemos ter um formato mais próximo do que é o Galaxy Z Fold2 da Samsung, passando o ecrã para o interior.

Ficaremos a aguardar mais desenvolvimentos sobre este novo dobrável.