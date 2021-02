O histórico das atualizações do Mi A3 da Xiaomi não é brilhante. Este smartphone tem recebido atualizações consecutivas, sempre com problemas ou situações anormais. Depois de 4 tentativas para trazer o Android 10, a versão seguinte não teve melhor sorte.

O ano voltou a não trazer com boas notícias para o Mi A3, mas agora a Xiaomi parece ter finalmente acertado. O Android 11 está a chegar, livre de problemas neste equipamento, e ainda traz alguns extras que eram esperados.

Não têm sido simples as atualizações do Xiaomi Mi 3 e dos modelos anteriores. As falhas e os problemas têm sido constantes, o que não aparenta ser normal na marca e no seu empenho que teve nestes modelos.

Se o Android 10 não correu de forma perfeita, o mesmo parece estar a acontecer com o Android 11. Todo o investimento feito em manter o sistema da Google, puro e sem apps adicionais ou UIs parece ter sido em vão e sem o retorno que se esperava.

Para resolver os problemas que teve no final do ano, e que foram muito graves, a Xiaomi tem agora uma novidade. Há uma nova atualização para o Mi A3, que traz a mais recente correção de segurança da Google, ainda referente a janeiro.

Há, no entanto, uma novidade importante e que era já esperada há algum tempo e que acompanha o Android 11 desde o início. Falamos do gravador de ecrã, que passa a estar disponível para os utilizadores deste smartphone.

Esta é aparentemente uma atualização pequena, com apenas 3289MB. A versão anterior, que entretanto foi removida pela Xiaomi, era muito maior, com mais de 1GB de espaço ocupado. A novidade está já disponível e deverá surgir aos utilizadores nos próximos dias.

Espera-se que a mais recente versão do Android 11 para o Xiaomi Mi A3 seja livre de problemas. Até agora, e já com alguns dias de testes, ainda não revelou qualquer falha ou situação anormal. Espera-se que assim se mantenha, para trazer alguma paz aos utilizadores deste smartphone.