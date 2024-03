WhatsApp integra-se com o Android e chamadas aparecem no registo do smartphone

O WhatsApp tem aproveitado o Android para apresentar muitas das suas novidades. É aqui que estas surgem primeiro e são testadas de forma mais exaustiva. A provar isso surge agora uma novidade que muitos utilizadores já têm. As chamadas do WhatsApp começaram a surgir no registo de smartphone, com qualquer outro telefonema.

As apps da Google para o Android são desenvolvidas de forma muito próximas do sistema operativo. Recebem primeiro que as demais as grandes novidades e integram-se de forma única neste ecossistema e com as restantes propostas instaladas no smartphone.

Chamadas do WhatsApp aparecem como outros telefonemas

O último exemplo desta integração surge agora em duas aparentes novidades que estão a ser relatadas. A primeira foca-se no WhatsApp, uma app completamente externa à Google, mas que parece estar a receber uma atenção especial da gigante das pesquisas.

As chamadas recebidas ou feitas no WhatsApp parecem estar a ser registadas também na lista de telefonemas que a app Telefone tem registadas. Estas vão também ser marcadas com uma identificação específica para os utilizadores poderem diferenciar a origem destas.

Saltar para o Google Meet com um simples botão

Outra novidade que parece estar a chegar a esta app Telefone da Google é a possibilidade de qualquer chamada ser convertida numa chamada de vídeo. Esta funcionalidade surge com a chegada de um novo botão na interface, mostrado quando um telefonema estiver ativo.

Neste caso, e por ser um produto Google, a app usada para a videoconferência é a conhecida app Google Meet do Android. Mais uma vez, o processo é automático e os participantes são transferidos para o novo canal de comunicação, onde a conversa pode ser continuada.

Estas integrações vêm tornar ainda melhor o Android e as chamadas realizadas, independentemente de serem via Telefone ou WhatsApp. A presença do Google Meet vem também melhorar este processo, ao permitir saltar rapidamente para uma videochamada, sem ter de saltar entre apps e configurações.