De forma constante, a Microsoft prepara 2 atualizações do Windows 10 por ano. Estas têm perdido algum impacto e as novidades têm acabo por abrandar, revelando um sistema mais maduro, mais estável e menos exposto a problemas.

Sabia-se que a primeira atualização de 2021 chegaria no início do ano, tal como tem acontecido nos últimos anos. A possível data da chegada da próxima versão terá sido revelada inadvertidamente por um programador da Microsoft. Curiosamente ainda falta muito tempo.

Sabe-se que a primeira atualização do Windows 10 está a ser preparada pela Microsoft. Esta nova versão parece que não terá o mesmo impacto de outras que a Microsoft já apresentou antes. Esta deverá ser apenas o agrupar de melhorias que a gigante do software desenvolveu.

Assim, a Microsoft deverá guardar para o final do ano todas as alterações que tem pensadas. Estas prometem um Windows 10 renovado e com uma imagem diferente, em especial no Menu Iniciar. A Microsoft vai renovar esta área a vários níveis.

Agora, e numa publicação de uma correção de código, um programador revelou mais do que provavelmente queria. No texto que apresentou, fica claro que este deverá chegar no meio do ano, algures em junho de 2021, ainda sem um dia definido.

Para além desta data que agora foi inadvertidamente revelada, há ainda indicações de novidades de segurança que podem chegar. A mensagem mostrou também que esta atualização vai trazer proteções contra ataques ao Kernel Transaction Manager (KTM).

Curiosamente, e após revelada esta possível data de lançamento da atualização do Windows 10, o texto foi alterado. A publicação foi editada e deixou de contar com as referências a junho de 2021 e às proteções que foram reveladas inadvertidamente.

Espera-se que a nova atualização surja depois do que é normal, em maio, mas pode ser apresentada uns dias antes. Sabe-se também que será desta vez que o Windows 10 vai ganhar suporte ao DNS over HTTPS (DOH) de forma nativa e uma área nas definições dedicada às placas gráficas.