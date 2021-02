Oclean X Pro – A sua próxima escova de dentes pode ser inteligente

As escovas de dentes elétricas são das melhores soluções para manter uma boa higiene oral. Cada vez mais, a tecnologia está integrada nestes produtos adequando as escovagens e vibrações a cada pessoa e até mesmo a cada necessidade. A Oclean X Pro é uma das opções mais avançadas que o mercado tem para oferecer.

Além de elétrica, a sua próxima escova de dentes pode ser inteligente.

A empresa Oclean aposta os seus esforços na produção de escovas de dentes elétricas e respetivos acessórios, apostando cada vez mais na “inteligência” que pode ser dada a este tipo de dispositivos.

Segundo se poder no site da empresa, foi fundada com o objetivo de fornecer às pessoas tecnologia inteligente para ajudá-las a obter o máximo do seu sorriso e aproveitar as vantagens de um mundo de oportunidades à espera de serem desbloqueadas por um rosto confiante e amigável.

Uma escova de dentes elétrica, com ecrã e carregamento rápido

A Oclean X Pro é o modelo mais “smart” do seu portfólio com um ecrã que vai dando informações úteis ao utilizador. O ecrã a cores, além da indicação da bateria, pode, por exemplo, revelar que alguma parte da boca ficou por escovar.

O motor integrado é capaz de fazer 42000rpm o que proporciona ao utilizador um ajuste de mais de 32 níveis de intensidade de vibração na escovagem. Entre os modos de limpeza, destacam-se as funções de limpeza, branqueamento e massagem.

Através da aplicação móvel, disponível para Android e iOS, é possível ajustar os parâmetros de escovagem adaptados às necessidades de cada pessoa. Para tal ligação, vem com Bluetooth 4.2 integrado.

A bateria é de 800 mAh e, segundo indicação da marca, pode proporcionar uma autonomia de 20 a 40 dias, dependendo do modo de escovagem. O carregamento é feito via USB num suporte magnético e deve durar cerca de 2 horas.

Esta escova tem, obviamente, certificação de resistência à água, IPX7. O carregador tem certificado IPX5.

Preço e disponibilidade da Oclean X Pro

A escova de dentes inteligente Oclean X Pro está disponível por pouco mais de 40€, utilizando o código de desconto OCLEAN2020210CD1. O envio é gratuito e não está sujeito a taxas adicionais, uma vez que são suportadas pela origem. O tempo de entrega é entre 7 a 15 dias.

E porque uma escova de dentes não dura toda a vida, estão naturalmente disponíveis cabeças de escova de substituição (cupão OCLEANP1 para desconto de $20) e outros acessórios (cupão OCLEAN2020210CD1 para desconto de $30) para juntar à Oclean X Pro.

Oclean X Pro