A empresa dona da Google apresentou há algumas horas os resultados do último trimestre de 2020. Segundo o relatório, a Alphabet obteve uma receita de 56,9 mil milhões de dólares. A gigante tecnológica obteve um valor recorde no 4.º trimestre com um crescimento de 23%, face ao período homólogo.

Segundo os analistas, os resultados do seu quarto trimestre fiscal foram superiores ao que era esperado pelo mercado.

Google superou as expectativas

A empresa que detém 100% da Google apresentou nesta terça-feira o relatório de atividade relativo ao 4.º trimestre de 2020. Segundo as informações, a receita aumentou 23% em relação aos 46,075 mil milhões de dólares alcançados no quarto trimestre de 2019. A empresa teve uma receita operacional de 15,65 mil milhões de dólares e uma receita líquida de 15,2 mil milhões de dólares neste trimestre.

Para efeito de comparação, a Alphabet registou 46,2 mil milhões de dólares em receita e 11,2 mil milhões de dólares em receita líquida neste período de 2020.

Os nossos fortes resultados neste trimestre refletem a utilidade dos nossos produtos e serviços para pessoas e empresas, bem como a transição acelerada para serviços online e cloud. A Google tem sucesso quando ajudamos os nossos clientes e parceiros a ter sucesso, e vemos oportunidades para formar parcerias significativas, à medida que as empresas olham cada vez mais para um futuro digital.

Referiu Sundar Pichai, CEO do Google e da Alphabet.

Serviços cloud são agora um foco separado

Relativamente às receitas do negócio da cloud, estes dispararam 47% para 3,83 mil milhões de dólares, quando se esperava que fossem de 3,80 mil milhões. No entanto, a “cloud” teve perdas operacionais de 1,24 mil milhões no quarto trimestre. Foi a primeira vez que a Google registou os serviços de nuvem como um segmento de reporte separado.

A receita de publicidade do YouTube foi de 6,89 mil milhões de dólares. Além destes, foram apresentadas “Outras receitas da Google” – que incluem hardware, Play Store e receitas não publicitárias do YouTube. Esta categoria apresentou o valor de 6,67 mil milhões de dólares, em comparação com os 5,26 mil milhões de dólares no mesmo trimestre do ano passado.

Conforme é possível perceber, os números mostram igualmente que houve uma retoma da publicidade da Google, que no segundo trimestre tinha registado uma queda devido aos efeitos da pandemia. Assim, os valores parecem ter sido do agrado dos investidores.

A Alphabet registou uma subida de 6,44% para 2.042,76 dólares na negociação do “after hours”, quando no fecho da sessão regular desta terça-feira ganhou 1,38% para 1.919,12 dólares.