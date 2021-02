Dica macOS: Saiba como pode terminar várias aplicações de uma só vez

O macOS tem várias funcionalidades que podem ajudar o utilizador em determinados recursos. Por exemplo, se por algum motivo uma aplicação parar de responder e se não conseguir sair da mesma normalmente, o sistema permite “Forçar saída” para fechar a aplicação. Além disto, esta modalidade pode ser usada se tiver mesmo com urgência em fechar várias aplicações de uma só vez.

Esta é uma dica simples, mas que pode estar no lado do desconhecimento sobre o macOS Big Sur ou anteriores.

Usar a força para terminar a ação de uma aplicação no macOS Big Sur

Apesar de cada vez mais o macOS trazer regras para o funcionamento das aplicações, como as que introduziu no Catalina, onde só aplicações 64 bits funcionam, por vezes pode ser necessário forçar o seu encerramento. O comportamento da aplicação, principalmente as apps de terceiros, pode não ser o que desejamos ou pode mesmo ficar “bloqueada”. Apesar de ser uma situação rara, ainda acontece.

Neste caso, o macOS oferece uma solução simples. Se de forma natural não desligar, vamos forçar que a aplicação saia de atividade.

Usar a ferramenta Forçar saída

A forma de chamar o controlo de fecho de aplicações é simples e pode ser feita de 2 maneiras. A primeira é diretamente no menu Apple, escolhendo a opção Forçar saída.

Existe uma segunda opção, que muitas vezes é a mais usada, que recorre à sequência de teclas option + command + esc, que devem ser carregadas em simultâneo.

Escolher uma ou várias apps que quer terminar no macOS

Uma vez nessa janela, só precisam de identificar as aplicações que estão com problemas. O macOS, por norma, marca-as, ajudando os utilizadores. Estes, por seu lado, só precisam de escolher a aplicação e carregar no botão Forçar saída.

O que queremos fazer agora é precisamente o mesmo, mas mantendo o botão Command pressionado, podendo assim escolher mais do que uma aplicação para terminarmos. No fim, tal como antes, carreguem no botão Forçar saída.

Terminar as aplicações problemáticas no macOS

Por fim, e para terminar este processo, será pedido que confirmem que querem terminar as aplicações selecionadas. Só precisam de responder afirmativamente para que o macOS trate do processo sozinho.

De seguida as apps selecionadas vão ser terminadas e, após um pequeno período de espera, o macOS recuperará o seu desempenho normal. Caso os problemas persistam, é recomendado que reiniciem o Mac.

Esta é uma pequena e simples dica que permite ganhar tempo nos momentos de problemas, evitando ter de estar a terminar uma app de cada vez, o que pode ser moroso quando têm muitas abertas.

