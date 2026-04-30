Apple estaria a considerar acabar com o melhor recurso do iPhone
As fugas de informação sobre os produtos da Apple são constantes e, ao longo dos anos, habituámo-nos a ler todo o tipo de coisas. No entanto, o mais recente rumor sobre o iPhone é um dos mais estranhos e contraditórios, alegando que a Apple está a considerar retirar o MagSafe das futuras versões deste dispositivo.
O melhor recurso do iPhone desaparece?
À primeira vista, parece um dos rumores mais absurdos sobre os próximos lançamentos da Apple. O que chama a atenção é que a informação foi publicada pela Instant Digital, uma fonte de informação chinesa que recentemente ficou conhecida por partilhar dados e informações bastante precisos sobre a Apple e os seus futuros produtos.
Segundo a fonte mencionada, o entusiasmo da Apple pelo MagSafe já não é tão grande como quando foi implementado pela primeira vez no iPhone. O artigo indica que a Apple chegou mesmo a ponderar implementá-lo no iPad, embora isso nunca tenha acontecido. E agora, alegadamente, a sua remoção do iPhone está a ser ponderada.
Claro, há uma nuance. Segundo a fonte, o debate interno não é sobre descontinuar o MagSafe, mas sim sobre a sua remoção do iPhone como funcionalidade padrão. Isto poderá implicar a eliminação dos componentes internos de encaixe magnético para carregadores sem fios e outros acessórios atualmente oferecidos com o dispositivo.
Na improvável hipótese de tal acontecer, retirar os ímanes do iPhone poderá significar continuar a oferecer o MagSafe através de capas . No entanto, isto é pura especulação para tentar perceber melhor o rumor em si.
Como é normal, qualquer rumor relacionado com a Apple deve ser encarado com cautela e, neste caso, ainda mais. O MagSafe é uma das melhores características do iPhone, e é difícil acreditar que a Apple considere realmente viável removê-lo como uma característica integrada. Pensar na reação negativa do público já parece suficiente para desacreditar o rumor, mas terá de se esperar para ver o que realmente acontece.
Não se pode esquecer que, quando o iPhone 16e foi lançado, não tinha MagSafe integrado, e essa foi uma das suas maiores críticas . Não é por acaso que a Apple o incluiu no iPhone 17e. Também é difícil imaginar John Ternus a envolver-se nesta controvérsia tão cedo no seu mandato como CEO.
O rumor não afirma que o MagSafe irá desaparecer do iPhone de imediato, mas sim que é uma possibilidade para o futuro. O que ele sugere é que a Apple está a avaliar os custos de incluir o sistema magnético nos seus telefones em comparação com a força do ecossistema de acessórios próprios e de terceiros que o utilizam. Como foi referido, o rumor parece altamente improvável . Mesmo assim, p ideal é aguardar por eventuais novidades.