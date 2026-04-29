O que é uma microlua? Vamos ter 2 em maio

Menor, mais distante e quase impercetível, a microlua regressa em maio com um jogo subtil de escalas no céu noturno.

O que é uma microlua?

Uma microlua é uma lua cheia ou lua nova que ocorre quando a Lua está aproximadamente no ponto mais distante da Terra na sua órbita.

A Lua demora cerca de um mês a orbitar a Terra uma vez (daí a origem da palavra “mês”, ou “moon-th”). E a órbita da Lua em torno da Terra não é um círculo perfeito. Assim, a Lua tem um ponto mais próximo (perigeu) e um ponto mais distante (apogeu) todos os meses.

Quando temos uma lua cheia próxima do apogeu, trata-se de uma microlua cheia.

Não existe uma definição rigorosa sobre quão próxima do apogeu a Lua deve estar para ser considerada uma microlua. Isso pode gerar alguma discordância sobre o que é, ou não, uma microlua.

Por exemplo, em 2026, segundo o site AstroPixels de Fred Espenak, temos uma microlua com a lua cheia das Flores de 1 de maio… mas nem todas as fontes consideram que esta esteja suficientemente distante para ser classificada como microlua.

Por exemplo, o Timeanddate.com refere que a próxima microlua será a lua azul de 30-31 de maio. O AstroPixels também a lista como microlua. Na verdade, a lua cheia no final de maio será a mais distante de 2026. Estará a 406.135 quilómetros, em contraste com a distância média da Lua, de 384.472 km.

Ambas as fontes concordam que a lua cheia do Morango de 29 de junho é uma microlua. Assim, existem duas ou três microluas consecutivas este ano, dependendo da fonte utilizada.

A Lua nunca deixa de se mover na sua órbita. Por isso, a sua distância exata à Terra está em constante mudança. Ainda assim, pode dizer-se que uma microlua cheia aparenta ser cerca de 12% a 14% menor do que uma superlua cheia (uma lua cheia excecionalmente próxima).

Uma microlua cheia parece cerca de 7% menor do que uma lua cheia a uma distância média.

Uma lua nova pode ser uma microlua?

Sim. Existe apenas uma microlua nova em 2026. Ocorrerá a 9 de dezembro.

Esta será a lua nova mais distante do ano, a cerca de 404.687 quilómetros.

2 microluas cheias em 2026? Ou 3?

Mais uma vez, tal como acontece com as superluas, não existem regras rígidas para definir o que constitui uma microlua. O site AstroPixels, lista três microluas cheias para 2026 (1 de maio, 31 de maio e 29 de junho). E define microluas da seguinte forma:

Em contraste com a superlua, existe a microlua. Quando a fase de lua nova ou lua cheia ocorre perto do apogeu (dentro de 90% da sua maior distância à Terra numa determinada órbita), a Lua apresenta o menor diâmetro aparente visto da Terra. Este fenómeno, designado por sizígia de apogeu ou lua nova/cheia em apogeu, é popularmente conhecido como microlua. Utilizando esta definição e aplicando-a às distâncias médias de apogeu e perigeu da Lua, obtém-se uma distância limite média de 401.293 km para uma microlua.

Por outro lado, o Timeanddate.com apresenta apenas duas microluas cheias para 2026 (31 de maio e 29 de junho).

Define microluas e superluas da seguinte forma:

Microlua : Uma lua cheia ou lua nova que ocorre quando o centro da Lua está a mais de 405.000 quilómetros do centro da Terra.

: Uma lua cheia ou lua nova que ocorre quando o centro da Lua está a mais de 405.000 quilómetros do centro da Terra. Superlua: Uma lua cheia ou lua nova que ocorre quando o centro da Lua está a menos de 360.000 quilómetros do centro da Terra.

Portanto...

O que é uma microlua? É uma lua cheia ou nova próxima do ponto mais distante da Terra no mês. Dependendo da definição utilizada, 2026 terá duas ou três microluas cheias.