Apesar da Apple sempre ter tido na sua linha de iPhones um modelo mais pequeno em termos de dimensão de ecrã, a verdade é que apenas com o iPhone 12 assumiu uma versão “mini”. Apesar de haver consumidores que procuram estas versões mais pequenas, a verdade é que este modelo mini parece não estar a ter grande sucesso entre os fãs da marca. Não obstante, observando as algumas movimentações, parece que o universo Android despertou para esta brecha do mercado e há marcas a querer fazer renascer as versões mini nos seus modelos premium.

A Asus pode ser a próxima.

Asus poderá estar a preparar smartphone de topo “mini”

Apesar de ainda nenhuma fabricante se ter chegado à frente com uma proposta concreta para o mercado Android, a verdade é que nos últimos tempos temos assistido a movimentações que levam a crer que existem várias marcas prontas a lançar smartphones com versões mini para o mercado.

Há poucos dias, falámos na possibilidade da Sony voltar a lançar a sua linha “Compact” e agora parece ser a Asus a trabalhar num topo de gama “mini”.

Ao que indicam vários rumores, a ASUS estará a tentar mudar o seu negócio de smartphones em 2021. Além do reforço da sua linha de smartphones gaming de topo, poderá estar a prepara-se para apostar no segmento de smartphones pequenos… Poderemos ver em breve o lançamento de um Asus ZenFone Mini. Podermos estar a falar de um modelo associado aos ZenFone 8.

Este modelo, segundo avançam algumas fontes, poderá ser algo do género do que a Apple apresentou com o seu iPhone 12 mini. Basicamente, poderá ser um modelo de topo, mas com ecrã pequeno.

Recorde-se que, atualmente, o mercado Android tem uma grande lacuna neste tipo de produtos. Existem vários smartphones de entrada de gama, com pequenas dimensões, mas de topo não existe oferta.

Mas será que há procura?

Sempre que damos a conhecer um novo smartphone ou apresentamos um top de boas sugestões, há sempre um ou outro leitor que comentam a falta de smartphones de topo com pequenas dimensões.

No entanto, a Apple, com o seu iPhone 12 mini, parece estar a provar que a procura não é assim tão relevante. Aliás, a procura está abaixo do esperado e a Apple foi mesmo obrigada a diminuir a produção.

Entretanto, não existem mais informações à volta deste suposto produto mini da Asus. Teremos que estar atentos aos desenvolvimentos do mercado.

Considera que deveriam voltar ao mercado as versões mini dos grandes topo de gama?

Leia ainda: