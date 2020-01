São vários os serviços de streaming disponíveis para os consumidores. Cada qual tem os seus atributos, sendo que o Spotify e Apple Music são as principais referências. Não obstante, foi dado a conhecer que o Amazon Music tem quase tantos subscritores quanto a proposta da Apple.

Esta realidade acaba por ser surpreendente, visto que o Apple Music tem estado em destaque desde o seu lançamento. No entanto, a Amazon com uma estratégia diferente tem conseguido resultados muito positivos.

O mundo do consumo de música mudou radicalmente nos últimos anos. Após a “era negra da pirataria”, os serviços de streaming vieram restaurar alguma regulação junto dos utilizadores. O Spotify há já vários anos que é o número um, mas a concorrência cresce a olhos vistos.

Inicialmente a ameaça foi o Apple Music. O serviço de streaming da empresa de Cupertino foi um grande investimento e tem estado em destaque desde a sua criação. No entanto, o Amazon Music também está no mercado e a sua quota revela-se agora superior ao que inicialmente era esperado!

Pela primeira vez desde o lançamento do seu serviço de streaming de música, a Amazon divulgou alguns dados referentes à sua proposta.

Amazon Music tem já 55 milhões de subscritores

Numa publicação feita no seu blog, a empresa de Jeff Bezos deu a conhecer que tem já 55 milhões de subscritores no Amazon Music. Tal número acaba por surpreender pela positiva, visto que a proposta da Apple ultrapassou no ano passado a marca dos 60 milhões de clientes.

A contribuir para este número esteve a estratégia arrojada e diferenciadora que foi adotada. Os resultados estão à vista, com o número de subscritores a crescer mais de 50% num ano em países como Reino Unido, Japão, Alemanha e EUA. Noutros países, como Espanha, México, França e Itália, o número de subscritores duplicou em 2019.

A estratégia da Amazon destaca-se, em alguns países, por oferecer vários pacotes que se ajustam a praticamente todos os consumidores. Os clientes podem escolher uma opção de alta fidelidade, mais cara, até uma opção mais barata que concede a possibilidade de executar música em apenas um dispositivo.

Infelizmente, em Portugal a empresa não tem todos estes pacotes à disposição. No entanto, aqui em Portugal contamos com o pacote padrão e ainda o de família, com preços que estão ao nível da concorrência direta.

Estamos orgulhosos de alcançar este marco incrível e estamos impressionados com a resposta de nossos clientes ao Amazon Music. A nossa estratégia é única e, como tudo o que fazemos na Amazon, começa com os nossos clientes. Sempre nos focamos na expansão do mercado de streaming de música, oferecendo opções incomparáveis para os ouvintes, sabemos que ouvintes diferentes têm necessidades diferentes. À medida que continuamos a liderar o nosso investimento em voz com a Alexa e em áudio de alta fidelidade com o Amazon Music HD, estamos entusiasmados em oferecer aos nossos clientes e à indústria da música ainda mais inovação em 2020 e além.

| Steve Boom, Vice-Presidente do Amazon Music

Para 2020, a empresa conta manter a tendência de crescimento. Se conseguir tal feito registado em 2019, em breve poderemos ver o Amazon Music acima da proposta da Apple e quiçá como concorrente próximo do Spotify!

