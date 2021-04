Pornhub mostra pela primeira vez como modera o seu conteúdo

A pornografia é, sem espaço para qualquer dúvida, um tópico sensível e polémico. A par dos conteúdos legais disponíveis nas plataformas para o efeito, existem montes de outros que, de forma ilegal, estão à mercê de quem os quiser assistir, em produções que envolvem, por exemplo, tráfico sexual, violação sexual e pornografia infantil.

Por esta razão, o Pornhub, uma das plataformas mais famosas do setor, divulgou o seu primeiro relatório de transparência onde detalha a forma como lida com o conteúdo ilegal.

Polémica contra o Pornhub exigiu medidas

No final do ano passado, o The New York Times publicou um extenso artigo totalmente dedicado ao Pornhub. O The Children of Pornhub aborda as práticas ilegais associadas a uma das plataformas de pornografia mais conhecidas.

Aparentemente, o artigo expõe que a empresa fatura milhões com conteúdos que envolvem crimes sexuais, desde violência e violação sexual, até à pornografia infantil.

Como seria de esperar, as revelações não tardaram a surtir efeitos.

Por essa razão, o Pornhub teve de arregaçar as mangas e tratar das suas aparentes políticas (demasiado) flexíveis e do seu conteúdo impróprio.

Sistemas tecnológicos para controlar conteúdos ilegais e abusivos

Num relatório de transparência, o Pornhub expos os seus métodos de moderação de conteúdo, bem como os relatórios que recebeu de a dezembro do ano passado.

Aparentemente, a plataforma removeu 653 465 conteúdos que violavam as suas diretrizes. De entre eles, vídeos com menores, violações, maus tratos a animais, violência e fluídos corporais proibidos.

Além disso, explicou como lida com conteúdos sexuais infantis. Para os que já estão publicados, o Pornhub deteta o conteúdo através de esforços de moderação e de relatórios apresentados pelo Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas.

Para a moderação do conteúdo antes de ser publicado, o Pornhub utiliza sistemas de deteção. Em 2020, por exemplo, descarregou todos os vídeos previamente carregados que iam contra o CSAI Match do Youtube, que possui uma tecnologia para identificar imagens de abuso sexual infantil. Mais, analisou fotografias previamente enviadas para o PhotoDNA da Microsoft criado para o mesmo fim.

Em diante, o Pornhub continuará a utilizar as duas tecnologias, além de um API de Segurança de Conteúdo do Google, o software MediaWise de ciberimpressão digital e o Safeguard, uma tecnologia de reconhecimento própria.

Conforme divulgou, o Pornhub agora também verifica e controla a identidade dos criadores.

