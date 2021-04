Casio lança o seu primeiro smartwatch G-Shock com Wear OS

A Casio é uma marca icónica no mundo da tecnologia. Seguramente conhecem os seus relógios ou calculadoras, apesar do seu primeiro produto ter sido um cachimbo yubiwa. A marca japonesa, contudo, tem vários produtos que marcaram gerações. Um dos relógios mais populares é o seu G-Shock. Este modelo será o primeiro smartwatch robusto a usar a plataforma Wear OS da Google

A linha G-Squad GSW-H1000, de design robusto, custa 700 dólares e possui vários sensores.

Casio G-Shock com Wear OS é o mais duro do mercado

Se a Apple marcou definitivamente o mercado dos smartwatches, o G-Shock marcou uma linha de relógios robustos para cenários de utilização mais exigentes. Por falar nestes “duros”, esta semana surgiu um rumor que o Apple Watch poderá ganhar versão robusta ainda este ano.

Relativamente ao Casio, o modelo GSW-H1000, parte da linha robusta G-Squad Pro da marca, tem uma série de recursos desportivos incluindo o acompanhamento de 15 atividades físicas e 24 opções de treinos. Além disso, este relógio é o primeiro modelo G-Shock com ecrã LCD colorido.

Esta versão do G-Shock é uma das mais robustas do mercado. A caixa do relógio é feita de titânio, resistente a choques e o dispositivo suporta a pressão exercida pela água nos mergulhos até 200 metros de profundidade.

Além, desta característica física, o GSW-H1000 inclui múltiplos sensores como medidor de frequência cardíaca, de altitude, de pressão do ar e GPS integrado. Os dados recolhidos em tempo real podem ser partilhados com a app G-Shock Move.

Ecrã LCD “dois em um”

O ecrã duplo do dispositivo combina um display LCD monocromático para exibição das horas com outro ecrã LCD colorido. Este permite a visualização de outros dados das apps que um smartwatch tradicional oferece.

O sistema permite ao utilizador ajustar as informações e adaptar os visores às preferências de cada um.

Preço e disponibilidade

Segundo a própria Casio, este modelo estará disponível a partir de maio de 2021. O smartwatch G-Shock GSW-H1000 terá três variações de cor: azul, vermelho e preto. O smartwatch será vendido nos EUA por 700 dólares, cerca de 600 euros em Portugal.