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BLUETTI FridgePower: a bateria que mantém o frigorífico ligado quando a luz falha

· Gadgets 1 Comentário

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Autor: Mário Sousa

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  1. rui says:
    28 de Abril de 2026 às 12:34

    2Kwh dá para muito mais tempo um frigorifico tipico, com dados oficiais um combinado 300L classe E, gasta 0.65kwh dia, mesmo que seja mais 20%, dá cerca de 60 horas de uso e um combinado de 300L é bastante típico…
    Já um tipo “Americado” de 550L, classe E mais uma vez usando dados oficiais são 0.87Kwh dia, com os 20% extra continua a ser 45 horas de autonomia, logo não faço ideia de onde veio as 21 horas de autonomia para o frigorifico tipico…
    Mesmo indo aos mais ridiculos tipo 700L classe E o consumo diario oficial pior que vi foi 1.07Kwh… seria sempre mais de 30 horas naquilo…

    Responder

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