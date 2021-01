Porsche vende mais de 20.000 carros elétricos Taycan

O segmento dos elétricos parece ser uma aposta garantida para os fabricantes do ramo automóvel. Em pleno ano de pandemia, a Porsche alcançou bons resultados tendo sido das marcas que menos quebras de vendas teve.

Recentemente ficou a saber-se que a Porsche vendeu mais de 20.000 carros elétricos Taycan no seu primeiro ano de produção!

Porsche Taycan elétrico ajudou marca a ter bons resultados…

Tal como acompanhamos em 2020, as marcas “premium” não sofreram tanto com a crise provocada pela pandemia. Na União Europeia, de janeiro a agosto, a Porsche foi mesmo a fabricante que menos quebras nas vendas teve. Segundo os dados, a empresa teve uma quebra de 8,5% tendo vendido 34.682 unidades (em 2019 vendeu 37 922) de veículos (no geral).

Para contribuir para estes bons números, está o Taycan elétrico que vendeu mais de 20 mil unidades no seu primeiro ano de produção (mais concretamente 20 015). O carro elétrico está-se a tornar um dos modelos mais vendidos da marca.

De referir ainda que, o relatório de vendas relativo aos três primeiros trimestres de 2020 indicavam que a marca tinha vendido 10 mil unidades. Apesar das boas vendas, a marca divulgou hoje os resultados de 2020 tendo ficado 3% abaixo comparativamente a 2019. No entanto, a marca está satisfeita com os resultados, em especial com o sucesso do seu carro elétrico.

O Porsche Taycan é considerado um dos grandes rivais dos veículos da Tesla. O Taycan Turbo tem, em Portugal um preço base de 158 mil euros. Já o Turbo S começa nos 192 mil euros. Existe ainda a versão 4S, que tem menos potência e o preço ronda os 110 mil euros.