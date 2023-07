Este carro elétrico é significativamente mais barato na China do que na Europa. Porquê?

Um dos principais problemas apontados aos carros elétricos é o preço que ainda lhes está associado - incomportável para uma boa parte das careteiras. Efetivamente, há um veículo em específico que é vendido a um preço significativamente mais baixo, na China, por exemplo, do que na Europa. Mas porquê?

Por ser um entrave à sua compra, o preço é uma das principais críticas apontadas aos elétricos. Mesmo aqueles que até gostavam de optar por um carro movido a bateria, nem sempre conseguem capital para o comprar e, além disso, manter.

As fabricantes justificam os preços, nomeando alguns fatores, como os poucos anos que a tecnologia tem de vida. Contudo, o problema não parece ser universal. Há uns dias, a Volkswagen confirmou o preço do seu ID.3, na China, para este verão. O valor representa menos de metade do preço praticado na Europa.

A fabricante decidiu baixar substancialmente o preço do seu elétrico, no mercado chinês, em 16%, fixando-o perto dos 15 000 euros à taxa de câmbio. Por sua vez, em Portugal e Espanha, por exemplo, o ID.3 da Volkswagen está disponível por mais de 40 000 euros.

Mas porquê esta diferença absurda do elétrico da Volkswagen, na China?

De acordo com a Volkswagen, há vários fatores a sustentar o preço final do carro, nos vários mercados. Na China, em primeiro lugar, os custos de produção são mais baixos, em termos de mão de obra e de energia, tornando-a, consequentemente, mais barata.

Depois, os fornecedores dos componentes que dão forma aos carros elétricos estão todos localizados no país asiático. Percursos de transporte mais curtos resultam em valores mais baixos associados a esta etapa da cadeia.

Por fim, neste caso, o elétrico é concebido à medida do mercado chinês, isto é, com um nível de acabamento inferior e menos equipamentos.

A par das razões estruturais, está a campanha promocional que a Volkswagen lançou para o seu carro elétrico, na China. Esta oferece um desconto especial entre os dias 7 e 31 de julho, limitado a 7000 unidades. Aquando do final desta ação temporária, o carro elétrico da Volkswagen voltará ao seu preço normal de 162.888 yuan (cerca de 20 000 euros à taxa de câmbio).

Quando questionada sobre a possibilidade de importar um ID.3 da China, a Volkswagen explicou que não é possível, uma vez que os modelos não têm a homologação necessária para circular nas estradas europeias.

