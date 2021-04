Há muito tempo que os utilizadores do Facebook lutam por ter acesso aos seus dados. Estes estão na maior rede social da Internet, acessíveis a todos, mas sem a capacidade de serem exportados ou retirados de dentro deste local.

A rede social tem melhorado e permitido aos utilizadores copiarem parte dos seus elementos. A proposta foi alargada e dá ainda mais aos utilizadores. Agora também as publicações podem ser exportadas, tanto para o Google Docs como para o WordPress.

Facebook dá-lhe acesso aos dados

Tem sido uma luta longa por parte dos utilizadores do Facebook. Depois de muito tempo a pedir o acesso aos seus dados, a maior rede social da Internet acabou por ceder. O acesso às fotografias e aos vídeos foi um passo importante, mas que merecia mais.

Claro que há também muito mais para retirar de dentro do Facebook e por isso a rede resolveu alterar a sua proposta. Agora, e num movimento recente, pode exportar as suas publicações feitas, para depois as carregar tanto no Google Docs ou no WordPress.

Publicações no Google Docs ou WordPress

Este processo pode ser iniciado com o acesso ao Facebook e abrindo as Definições. Aqui deve procurar a opção As tuas informações do Facebook, que estará presente no menu apresentado do lado esquerdo.

Aqui dentro, deve escolher a opção Transferir uma cópia das tuas informações. É aqui que têm acesso ao serviço do Facebook que estão à procura, e de onde vão poder exportar as publicações que fizeram no passado.

Só precisa então de escolher a opção do que quer exportar. Aqui selecione Publicações e depois mantenha escolhida a única opção presente na área de escolha das publicações. Por fim, só precisam definir se quer exportar para o Google Drive ou para o WordPress.

Exportar também é feito no Android

Este mesmo processo pode também ser repetido na app do Facebook, uma vez que não vai descarregar qualquer ficheiro. O processo é similar e cobre as mesmas áreas. Escolha assim o menu da app, situado no canto superior direito.

Aqui dentro, expanda a opção Definições e entre nesta área. Deve encontrar a opção Transferir uma cópia das tuas informações e avance. Só precisa de escolher que tipo (Publicações) e para onde (Google Docs ou WordPress).

Este é um processo que demora algumas horas, dependendo do número de publicações. No final pode aceder a tudo o que já colocou no Facebook e tornar isso público, mas numa plataforma que controla de forma muito maior.