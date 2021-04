Passatempo 16 anos Pplware: Ganhe uma coluna Huawei Sound

Hoje, dia 18 de abril, o Pplware celebra mais um ano de vida. São 16 anos na Internet a dar-lhe informação, dicas, a apresentar-lhe novos produtos, a mostrar até onde a humanidade quer ir. Assim, este é um dia para celebrar consigo que nos acompanha diariamente.

O primeiro presente deste aniversário é uma coluna Huawei Sound e pode ser para si. Participe e boa sorte!

A coluna Huawei Sound está equipada com quatro altifalantes de alta qualidade, um woofer e três tweeters, além de incluir avançadas tecnologias acústicas da Devialet que permitem usufruir do som surround com um único altifalante.

É compatível com as tecnologias Bluetooth (LDAC), UPnP e entrada AUX de 3,5 mm. Além disso, com o Huawei Share, o controlo da coluna passa a ser muito intuitivo.

A celebrar 16 anos, temos para lhe oferecer uma destas colunas da Huawei. Saiba como participar!

Ganhe uma coluna Huawei Sound

Requisitos e Regras de participação Nenhum dos requisitos é obrigatório, mas quantos mais cumprir mais hipóteses tem de ganhar. Requisitos: 1 – Deixe uma mensagem de parabéns ao Pplware. A resposta deve ser deixado na secção de comentários do presente artigo. 2 – Seguir o Pplware no Instagram 3 – Seguir a Huawei Mobile PT no Instagram Regras: O passatempo tem início dia 18 de abril e termina no dia 25 de abril às 23h59. O vencedor será selecionado de forma aleatória através da plataforma de submissão das participações, sendo divulgado no Instagram do Pplware e no presente artigo. Todos os vencedores são contactados via e-mail pela equipa do Pplware. Saiba mais em Terms & Conditions.

Boa sorte e fique atento… teremos mais presentes!