A Xiaomi já não será a primeira a lançar um smartphone com câmara por baixo do ecrã, no entanto, poderá ser uma das empresas com uma solução mais eficiente. Neste momento, encontra-se a desenvolver aquilo a que chama de terceira geração de câmaras por baixo do ecrã e 2021 será o ano de uma produção massiva, segundo avança a própria.

Agora, surge um novo vídeo que volta a mostrar um ecrã sem qualquer vestígio de câmara frontal.

Foi no final do mês de agosto que a Xiaomi, nos seus canais de informação oficiais, deu a conhecer a terceira geração de desenvolvimento de ecrãs com câmara frontal escondida.

Este é o grande desafio da indústria atualmente, principalmente porque a qualidade da imagem captada acaba por ser prejudicada.

Em concreto, a Xiaomi está a utilizar um conjunto de subpíxeis capazes de reter a imagem completando em imagem sem sacrificar a densidade de píxeis. Além disso, existe um circuito exclusivo para aumentar a quantidade de luz sobre a câmara. O objetivo é, portanto, que a câmara funcione em “pé de igualdade” com as câmaras convencionais.

Xiaomi Mi 10 Ultra surge com câmara por baixo do ecrã em novo vídeo

Foi na rede social Weibo que surgiu um novo vídeo onde surge aquilo que parece ser um Xiaomi Mi 10 Ultra, mas com câmara por baixo do ecrã. Neste vídeo, além de ser comparado com outros smartphones ainda são mostrados alguns exemplos de fotos captadas com a câmara frontal.

Não é expectável que a Xiaomi venha a lançar um modelo com câmara por baixo do ecrã este ano. Segundo a própria, a produção em massa deste tipo de ecrãs irá acontecer apenas em 2021. Alguns rumores indicam que poderá ser um Xiaomi Mi MIX a integrar tal tecnologia pela primeira vez, mas há possibilidade de vir integrada na linha base Mi.

De recordar que a ZTE foi a primeira marca a lançar ao mercado o primeiro smartphone com câmara por baixo do ecrã. O ZTE Axon 20 5G foi anunciado no arranque da IFA deste ano e chegará ao mercado no próximo dia 10 de setembro.