Inédito: Valor da transação da Bitcoin atinge os 64 mil dólares

As criptomoedas têm vindo a crescer na sociedade. Além do valor, nota-se também alguma confiança por parte dos investidores. O valor de transação da Bitcoin disparou na passada terça-feira devido ao receio dos investidores com a inflação.

De acordo com as informações, a Bitcoin superou os 63 mil dólares (53 mil euros), atingindo um valor inédito, próximo dos 64 mil.

Bitcoin alcança máximo histórico! Coinbase estreou-se também no Nasdaq

A Bitcoin é uma moeda virtual criada em 2009, com base no sistema peer-to-peer (P2P). O P2P é um sistema que não prevê a existência de uma autoridade centralizada que controle a moeda ou as transações, como acontece com as outras moedas (por exemplo, o Euro é controlado pelo Banco Central Europeu).

Ao invés, a criação de moeda e as transferências baseiam-se numa rede de código aberto em protocolos cifrados que constituem a base da segurança e liberdade do Bitcoin, fazendo com que as transações sejam instantâneas entre os utilizadores.

Dados da agência Bloomberg mostram que esta moeda virtual alcançou 63.728 dólares, o seu novo máximo histórico, embora depois tenha caído para os 63.100 dólares.

Diego Morín, da IG, associa a subida das criptomoedas à política monetária dos bancos centrais e, de forma mais conjuntural, à próxima entrada em bolsa da plataforma de investimentos em criptoactivos Coinbase, que se estreou hoje no Nasdaq. De referir que a Coinbase estreou-se no Nasdaq a valer 100 mil milhões. A Coinbase é uma das maiores plataformas de compra e venda de criptomoedas, pode ver aqui.

Raúl López, dirigente em Espanha do fornecedor de criptomoedas Coinmotion, apontou também a entrada na bolsa da Coinbase e o crescente interesse de empresas e investidores institucionais.

No caso concreto da ether, o responsável da Coinmotion assinala também a atualização da rede Ethereum prevista para esta quarta-feira.

