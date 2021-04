Twitch: Streamer bate recorde depois de 31 dias em direto

Se já teve oportunidade de folhear o Guiness World Record, sabe que já foram batidos imensos recordes, mesmo aqueles que parecem mais absurdos, insignificantes ou impossíveis. Neste caso, o recorde não é dos mais disparatados, mas implicou um direto de 31 dias na Twitch.

O streamer Ludwig Ahgren esteve um mês em direto na Twitch e conseguiu reunir a maior quantidade de subscritores pagos alguma vez conseguida na plataforma.

Subathon na Twitch resultou num recorde

Um streamer de jogos de vídeo começou um direto no dia 14 de março como parte de uma subathon. Geralmente, isto significa que é definido um tempo para cada subscritor e os streamers estendem o direto enquanto houver pessoas a subscrevê-los.

Assim, 31 dias depois, a dedicar 10 segundos a cada novo subscritor, Ludwig Ahgren bateu o recorde da Twitch reunindo o maior número alguma vez conseguido de subscritores pagos na plataforma.

Na terça-feira, o streamer ultrapassou o recorde anterior, estabelecido Tyler Blevins (conhecido como Ninja), em 2018, contando com 269.154 subscritores. Embora o direto tenha terminado, o número continua a subir.

Para que os espectadores e fãs o possam apoiar, o Twitch de Ludwig Ahgren tem três níveis de subscrição disponíveis, desde os $4,99, até aos $24,99.

31 dias em direto para (segundo consta) 1 milhão de dólares

Um relatório posteriormente divulgado sugere que Ludwig Ahgren arrecadou cerca de 1 milhão de dólares. Conforme prometeu no final do direto, o dinheiro angariado no último dia será doado para caridade, juntamente com uma percentagem das subscrições anteriores.

Não posso conhecer nenhum de vós – 200.000 pessoas no meu direto neste momento -, mas de alguma forma vocês como um todo fizeram-me realmente feliz.

Disse Ludwig Ahgren, na noite de terça-feira, no final do direto.

Ao longo dos 31 dias, os então subscritores puderam observar, na plataforma Twitch, toda a dinâmica do quotidiano de Ludwig Ahgren, incluindo os momentos de sono.

Depois de ver o seu recorde quebrado, Ninja tweetou: