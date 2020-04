Samsung garante que o Galaxy Fold 2 chega ainda em 2020

A Samsung apresentou recentemente os seus resultados do fecho do 1º trimestre de 2020. Os números foram animadores, mas a empresa sul-coreana reconhece que no próximo trimestre poderá haver uma quebra no setor dos smartphones. O motivo é a pandemia da COVID-19.

Mas a conceituada marca não vai baixar os braços e promete continuar a produzir e a oferecer aos consumidores mais e novos produtos. Neste sentido, a Samsung garante que o novo Galaxy Fold 2 será lançado ainda durante este ano de 2020.

Segunda edição do Galaxy Fold prevista já para este ano

A notícia teve uma espécie de preparação antecipada. Alguns rumores já davam conta que a Samsung poderia estar a preparar o novo Galaxy Fold 2 e que este viria com um ecrã maior. Numa outra fase, um leak adiantava que o smartphone dobrável já estava a chegar e que teria suporte para S Pen. Estas informações permitiram que a possibilidade de um novo Fold começasse a ganhar forma.

Agora, ao anunciar os resultados obtidos no 1º trimestre de 2020, a Samsung afirmou que o novo Galaxy Fold 2 será anunciado e lançado ainda este ano, bem como o Galaxy Note 20.

A gigante tecnológica referiu que:

A empresa vai continuar a oferecer produtos diferenciados no segmento premium, com o lançamento de novos modelos Note e Fold.

O que já se sabe sobre o Samsung Galaxy Fold 2?

De acordo com as últimas informações, este novo equipamento terá um ecrã de 7,59 polegadas, ligeiramente maior que a primeira versão, que tem 7,3 polegadas. Ao nível de resolução, tudo aponta que esta seja superior ao modelo anterior (2152 x 1536), com 2213 x 1689 píxeis, com uma capacidade de 359 ppi. A taxa de atualização máxima será de 120 Hz.

Por sua vez, o ecrã externo deverá passar das 4,6 polegadas já conhecidas na versão atual, para 6,23, com uma resolução de 2267 x 819 píxeis e uma taxa de atualização de 60Hz.

Quanto à câmara, deverá ter a inclusão de um sistema frontal incorporado no ecrã, tal como a linha Galaxy S20. O novo smartphone dobrável terá ainda suporte para a caneta Stylus e, para que o ecrã não crie um vinco na zona onde dobra, a Samsung deverá recorrer ao chamado vidro ultrafino.