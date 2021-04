A OnePlus apresentou recentemente os seus novos smartphones topo de gama. Os modelos 9 e 9 Pro prometem muito e focam-se num ponto cada vez mais interessante no mercado e que os utilizadores procuram.

Falamos naturalmente da fotografia, que no OnePlus 9 Pro tem um destaque ainda maior. Curiosamente, é precisamente este elemento que está agora a trazer problemas aos utilizadores. Leva a um aquecimento anormal e que impede a utilização do smartphone.

Problemas no OnePlus 9 Pro

Um dos grandes destaques que o novo OnePlus 9 Pro tem é mesmo a sua qualidade fotográfica. Representa a chegada da Hasselblad ao mercado dos smartphones. Esta é uma conhecida marca no campo da fotografia e que prima pela qualidade das suas propostas.

O problema, do que está agora a ser relatado, é que o OnePlus 9 Pro não pode ser usado por muito tempo. A câmara deste smartphone ao ser usada por um período maior, acaba por apresentar um alerta de temperatura elevada.

Câmara está a aquecer demasiado

Do que pode ser visto nas redes sociais, o problema não parece estar na câmara, mas sim no próprio OnePlus 9 Pro. A mensagem surge como aparente um resultado da utilização do smartphone, sem que, no entanto, exista uma causa associada ou que justifique.

Para se proteger, o OnePlus 9 Pro pede ao utilizador que abandone a utilização da câmara. Espera-se que assim a temperatura baixe que o smartphone retome o funcionamento normal. Há ainda casos relatados em que o dispositivo se desliga para se proteger.

Uma questão que está já a ser vista

Uma curiosidade neste caso revelou também a sua propagação entre estes smartphones da OnePlus. Não existe uma disseminação generalizada do problema de temperatura no 9 Pro. Apenas alguns equipamentos estão a apresentar este comportamento, sem um padrão visível.

Como seria esperado, a OnePlus já reconheceu este problema e garantiu que está já a analisar a situação. Deverá surgir em breve uma atualização que tratará deste problema e o resolverá de forma total. Esta é uma situação que aconteceu antes noutras marcas e que foi resolvida deste forma.