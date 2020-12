Adeus CentOS Linux da Red Hat… Hello Rocky Linux

Sem nada fazer esperar, a Red Hat “matou” a distribuição Linux CentOS. Com o lançamento do CentOS 8, a empresa lançou também a distro CentOS Stream e será essa que vai substituir o CentOS. Pela internet multiplicam-se as reações negativas dos utilizadores, mas há boas novidades a aparecer.

Gregory Kurtze, co-fundador da distro CentOS Linux já anunciou que criou um clone da Red Hat Enterprise Linux (RHEL). É hora de dar as Boas-vindas ao Rocky Linux.

O CentOS (Community enTerprise Operating System) é uma distribuição Linux de classe Enterprise, baseada em código-fonte gratuitamente distribuídos pela Red Hat e mantida pelo projeto CentOS.

Para quem necessita de estabilidade, este é o sistema operativo ideal. A empresa revelou recentemente que vai acabar com a distribuição e a Internet não perdoou. Nas redes sociais e fóruns são muitas as mensagens de desagrado desta decisão, mas há uma boa notícia a chegar e chama-se Rocky Linux.

Rocky Linux, a melhor alternativa ao CentOS Linux?

Depois do anúncio da Red Hat, Gregory Kurtze, co-fundador da distro CentOS Linux já fez saber que irá lançar a distro Rocky Linux. Ainda não se sabe muito sobre esta nova versão, mas Kurtze refere que será compatível com o Red Hat Enterprise Linux e que os utilizadores do CentOS Linux 7/8 poderão mudar facilmente para a Rocky.

Rocky Linux is a community enterprise Operating System designed to be 100% bug-for-bug compatible with Red Hat Enterprise Linux now that CentOS has shifted direction.

Por agora apenas existe uma página no GitHub onde será criado o repositório da distro e feita também a angariação de membros aqui. Recentemente foi também lançada uma página oficial da distro.

Relativamente ao CentOS Stream, que poderá ser a distro sucessora da prórpia Red Hat, trata-se de uma distribuição intermédia, entre o Fedora e o RHEL. Por outras palavras, CentOS Stream é uma distribuição de lançamento contínuo (a rolling-release distro) para RHEL.

