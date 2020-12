Aptera 3: O estranho carro elétrico recebeu mais de 3 mil encomendas

O segmento dos elétricos tem crescido significativamente e tem mantido as linhas do segmento tradicional. No entanto, há também alguns projetos que visam quebrar essa continuidade ao nível do design e conceito.

Um exemplo disso é o novo Aptera 3, um carro elétrico, diferente, que oferece 1600 km de autonomia. Antes de 9 de dezembro, a marca já tinha mais de 3 mil encomendas… será que está no bom caminho?

Aptera 3: 1600 km de autonomia e com um único carregamento

Chama-se Aptera 3 e é um de um fabricante de San Diego, na Califórnia. Esta carro, superaerodinâmico, consegue oferecer uma fantástica autonomia de 1600 km. Pelas imagens percebe-se que é um carro com um design diferente do que estamos habituados, pois, apenas tem 3 rodas. Este veículo é também apenas para dois passageiros.

Apesar de o conceito ser altamente inovador, a marca não é propriamente nova, pois a Aptera surgiu em 2005.

Aptera 3 com mais de 3 mil pré-encomendas e um fundo de $100 milhões

Como já revelamos aqui, a Aptera Motors projetou um caro elétrico arrojado que garante uma excelente autonomia. A outra vantagem é que é alimentado a energia solar. O modelo futurista possui um design aeronáutico, bem como uma configuração de apenas três rodas, concedendo-lhe uma leveza única e essencial, para o conceito.

Ou seja, o vento auxiliará o alcance do carro elétrico, podendo atingir uma velocidade máxima de 177 km/h. Este veículo vai de 0 a 96 km/h em 3,5 segundos. Nos EUA já é possível encomendar esta máquina, mas a entrega aos clientes só deverá acontecer em 2021.

Relativamente aos preços, estes variam entre 25.900 (21.300€) e os 46.000 dólares (38.000€). De referir que a Aptera começou a aceitar pedidos, com um depósito reembolsável de $100, a partir das 19h de sexta-feira, 4 de dezembro.

