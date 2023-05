Combustíveis: Prepare a carteira para subidas! Saiba quanto…

Mais uma sexta-feira e já são conhecidas as previsões dos preços de combustível (gasóleo e gasolina) para a próxima semana. Tal como aconteceu na semana passada, os preços dos combustíveis vão subir! Saiba quanto.

Combustíveis: Gasolina sobe 1 cêntimo e Gasóleo sobe 1,5 cêntimos

Se precisa de atestar o depósito do seu veículo, então não espere por segunda-feira. Os combustíveis (gasóleo e gasolina) vão voltar a subir, tal como aconteceu na semana passada.

Segundo adiantou fonte do setor ao Pplware, as previsões apontem para um aumento dos preços de até 1 cêntimo por litro na gasolina. No caso do gasóleo o aumento será de 1,5 cêntimos.

Os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) revelam que o preço médio do litro de gasolina em Portugal custa atualmente 1,641 euros enquanto o do gasóleo vale 1,427 euros.