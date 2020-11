Xbox Series X é 70% mais barata do que um PC com o mesmo desempenho

Quando questionamos os nossos leitores sobre qual o melhor equipamento para jogar, as opiniões dividem-se entre consolas e computadores. E, provavelmente, esse dilema ficará ainda mais difícil de resolver depois que as novas consolas, como a Xbox Series X, forem lançadas.

Desta forma, há quem já tenha feito as contas e a conclusão é que a nova Xbox Series X fica 70% mais barata do que um PC com o mesmo desempenho.

A nova consola da Microsoft será uma verdadeira máquina, e os gamers de todo o mundo aguardam impacientemente o seu lançamento. Mas a espera já não vai demorar muito mais pois a Xbox Series X, assim como a versão digital Xbox Series S, vão chegar já no próximo dia 10 de novembro, por 499,99 euros e 299,99 euros, respetivamente.

No entanto, houve quem se dedicasse a comparar o custo da nova consola com o custo de um PC com o mesmo desempenho. E o resultado é incrivelmente surpreendente.

Xbox Series X custa menos 70% do que um PC com o mesmo desempenho

Os jogadores dos quatro cantos do mundo devem fazer uma análise daquilo que existe, e que vai existir em breve no mercad. Desta forma podem perceber quais os equipamentos que ficam mais em conta para as suas carteiras, dentro daquilo que necessitam. Em suma, consola ou computador? Qual destes dois compensa mais para aquilo que eu preciso?

Claro que um PC é capaz de oferecer uma mais ampla variedade de tarefas. Mas se o utilizador pretender uma máquina maioritariamente para jogos… há que pegar na calculadora!

No entanto, parece que alguém já fez esse trabalho e chegou a uma conclusão absolutamente incrível. Segundo o que foi apurado, a Xbox Series X fica 70% mais barata do que um PC com o mesmo desempenho.

Resumidamente, para conseguir um computador com o desempenho da nova Xbox, o utilizador teria que investir num bom processador octa-core ao nível de um Ryzen 7 3700X, que custa cerca de 300 euros. Depois comprar um SSD com PCIe Interface 4.0 por cerca de 200 euros e uma placa gráfica como a Radeon RX 6800 da AMD, que custa um pouco mais do que 500 euros. A isto juntar a motherboard, a caixa, o sistema de refrigeração, a fonte de alimentação e mais alguns extras.

Ou seja, caso pretenda montar um computador com características semelhantes à Xbox Series X, prepare-se para desembolsar uma quantia avantajada.