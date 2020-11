Drones e tanques de guerra robotizados são cada vez mais utilizados por militares nas suas missões. Contudo, no Reino Unido, o olhar sobre o robô parece ir mais além.

Em declarações recentes à Sky News, o General Sir Nick Carter refere que acredita que na década de 2030 parte do exército britânico pode ser formado por soldados robôs.

Soldados robôs podem constituir um quarto do exército britânico em 2030

Sem dar garantias de uma data para tal acontecer, Sir Nick Carter, General do Exército Britânico, disse em entrevista que acredita que, em 2030 (ou no decorrer dessa década), o exército do país terá um quarto de militares robôs.

Em concreto, as suposições do general apontam para robôs usados nas linhas da frente ou perto delas de um determinado conflito. Esta força armada poderia contar, portanto, com máquinas autónomas ou mesmo controladas remotamente.

Suspeito que poderíamos ter um exército de 120 000, dos quais 30 000 podem ser robôs, quem sabe?

O investimento em equipamento robotizado já era algo que devia ter acontecido, contudo, acabou por ser adiado e não há previsão para que tal aconteça efetivamente. Aliás, o General aproveitou o momento para pedir ao Governo que, finalmente, avançasse com tal investimento.

O recrutamento para o exército britânico parece ser um problema. O Governo tinha intenção de ver serem formados mais de 82 mil soldados, no entanto, este valor ficou abaixo dos 74 mil. Assim, os robôs poderiam vir assumir esta lacuna ou, por outro lado, expandir o exército, e reduzir a dependência de soldados humanos.

Apesar desta ideia, não foi referido o papel de um soldado robô. Os “robôs assassinos” têm sido contestados por não necessitarem de intervenção humana, ao contrário dos drones, que, esses sim, necessitam da decisão humana para atacar.

Mas prevê-se alguma grande guerra para essa altura?

Perante estas declarações e o alerta de que o Reino Unido poderá ser arrastado para um grande conflito mundial, para uma “guerra mortal”, o General foi confrontado com a questão se se estaria a prever algum grande conflito mundial para essa década.

Sir Nick Carter não desmentiu, nem confirmou. Apenas referiu que “existem riscos e precisamos de estar cientes desses riscos”.