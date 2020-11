E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos do novo Raspberry Pi 400, da câmara que poderá trazer o novo Redmi, experimentámos o Huawei Mate 40 Pro, analisámos o AeroBand PocketDrum, e muito mais.

Se no mercado dos smartphones os holofotes são apontados essencialmente para os modelos de topo, a verdade é que a maioria dos consumidores opta por modelos mais acessíveis, onde haja uma boa relação entre as especificações, o desempenho e preço. A Redmi, marca do ecossistema Xiaomi, poderá estar a preparar-se para um lançamento destes.

Segundo alguns rumores, a marca poderá lançar um smartphone mais acessível, mas já com o módulo de 108 MP na câmara principal.

O Raspberry Pi é o mini PC mais popular do mundo que tem aberto portas a inúmeros projetos e soluções tanto a nível académico como empresarial, evoluindo e adaptando-se às exigências da tecnologia e necessidades dos utilizadores.

Agora a Raspberry Pi Foundation acaba de apresentar um novo conceito. O Raspberry Pi 400 é um computador completo integrado num teclado compacto.

O próximo maior sonho para a humanidade é pôr os pés em Marte e colonizar o Planeta Vermelho. Conforme temos seguido, a NASA já colocou vários rovers para estudar como será a casa dos astronautas quando chegarem ao planeta. Nesse sentido, a agência espacial norte-americana está a estudar o clima, a geologia, a atmosfera e uma vasto leque de fatores científicos que podem ser cruciais para implantarmos no solo marciano uma base de vida. Depois há os visionários, como Elon Musk que querem colonizar Marte até 2050.

Apesar de 2050 ser “ainda longe”, os trabalhos já começaram. Desde o foguetão que levará a homem e a mulher a Marte, até aos transportes que serão usados lá, tudo está a ser pensado. Pela mão criativa de do designer Simon Grytten nasceu este inovador conceito de bicicleta marciana.

Em 2017, um carro voador, o Aeromobil, marcou um certamente no Mónaco. Nessa altura o veículo conseguiu muita atenção e algum investimento. Contudo, o inventor e designer original, Stefan Klein, que havia deixado a empresa em 2016, começou a trabalhar num outro projeto. Como resultado, a empresa Klein Vision, também com sede na Eslováquia, lançou agora o AirCar e já concluiu voos de teste no aeroporto.

Conforme podemos ver num vídeo lançado pela empresa, o carro voador fez o seu primeiro voo de teste.

A utilização de um relógio hoje passa por muito mais do que, simplesmente, ver as horas. Para muitos é uma extensão do smartphone e para outros um aliado do desporto. Com a simplicidade de um relógio clássico, a Amazfit oferece com o seu Amazfit Neo funcionalidades ideais para os praticantes de desporto e para quem quer manter um estilo de vida mais saudável.

Conheça os pormenores do Amazfit Neo, disponível no mercado por 34 €.

A Samsung é conhecida por equipar os seus smartphones com processadores próprios, no entanto, a Qualcomm e a MediaTek são as mais solicitadas pelas empresas chinesas como fornecedoras.

Em 2021, poderemos ver o mercado a mexer. Ao que rumores indicam, empresas como a Xiaomi e OPPO poderão recorrer à Samsung e aos seus Exynos para equipar smartphones de entrada de gama.

RollerCoaster Tycoon é um jogo que remonta aos finais do século passado quando, na década de 90 saiu o primeiro jogo, para PC.

Foi uma altura em que surgiram muitos Tycoons e, RollerCoaster desde logo se destacou pela leve insinuação a verão e férias que trouxe, associado à gestão de um parque de diversões.

Agora, passadas mais de duas décadas eis que o jogo chega, à Nintendo Switch.

O GPS foi inicialmente concebido para uso militar. No entanto, com o andar da tecnologia, no mundo atual, chega a ser difícil pensar na vida quotidiana sem o sistema. Quer sejamos fãs, quer não, admitamos que representa, de facto, um trunfo gigante na hora das viagens, passeios ou visitas.

No entanto, como tudo, não é um sistema perfeito e, por isso, dando jus às suas falhas, não é legível debaixo de água.

A tecnologia é hoje um mundo sem fim, algo onde há sempre algo mais que pode ser desenvolvido tendo como base interfaces de comunicação e outros recursos já existentes. É o caso do AeroBand PocketDrum Set, um conjunto de dispositivos com sensores capazes de simular a interação com uma bateria e com uma guitarra.

O AeroBand PocketDrum pode ser utilizado com um smartphone ou tablet e conseguirá não só desenvolver coordenação rítmica como também passar bons momentos em modo de jogo.

A tecnologia está a avançar a uma velocidade maluca e a nós cabe apenas acompanhar e aproveitar cada um dos seus presentes. Um dos mais nobres avanços tecnológicos envolve equipamentos que devolvam às pessoas os membros do corpo que perderam, por exemplo, ainda que de forma robotizada.

A mais recente novidade chega-nos da Tunísia: uma startup está a desenvolver uma mão biónica impressa em 3D e alimentada pela energia solar.

A aposta da Huawei é clara para este ano. Segue os seus planos de lançamento dos melhores smartphones do mercado e ao mesmo tempo mantém os desenvolvimentos dos seus serviços e da sua loja de apps. Assente no seu lema 1+8+N quer criar um ecossistema único.

Para os seus planos cria smartphones como o que agora foi lançado, o Mate 40 Pro, que mantém o seu ADN, mas eleva as suas caraterísticas para estabelecer os novos padrões do mercado. Agora que este smartphone está a chegar ao mercado, o Pplware já o experimentou e conta-lhe tudo.

Há um ano a Nokia deu a conhecer um novo modelo, de muito baixo custo, cerca de 50 €. Este modelo destacou-se por fazer parte do programa Android Go, o Android desenhado para smartphones com pouca RAM, entre 1 a 2 GB.

Este smartphone poderá agora ganhar sucessor, com o Nokia C1 Plus.

Se a Terra, em tempo de pandemia, parece um sítio difícil, agora imagine viver num planeta rochoso, com ventos a milhares de quilómetros por hora que fustigam o solo provocando chuva de pedras. Segundo o que foi agora descoberto, o exoplaneta, uma superterra, encontrada pelo telescópio Kepler, pode efetivamente ainda ser um lugar pior.

Apesar de ter sido descoberto em 2018, o K2141b só agora foi estudado pelos cientistas da Universidade McGill, York e do Instituto Indiano de Educação e Pesquisa Científica em Calcutá. O planeta é estranho, muito estranho!

Há exatamente um ano, dissemos-lhe que a China estava já a desenvolver a rede 6G. Nessa altura, a rede 5G não possuía sequer relevante representatividade, em muitos dos países ao redor do mundo. Conforme transmitimos também, o arranque das investigações estava planeado para 2020, mas foi antecipado.

Agora, um ano depois, a China enviou, para órbita, o primeiro satélite do mundo com rede 6G.