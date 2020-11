A par do Zoom e do Google Meet, o Teams foi uma das plataformas escolhida para a comunicação à distância em tempos de pandemia. Com uma interface intuitiva, passou a ser usado por empresas, escolas e até por particulares.

Esta proposta da Microsoft existe há já algum tempo, mas está constantemente em desenvolvimentos. Uma das novidades que deverá chegar em breve traz ao Teams uma opção que muitos vinham a pedir. Em breve poderá usar em simultâneo, contas profissionais e pessoais.

A Microsoft está a preparar uma novidade

As ferramentas de comunicação têm prosperado nos últimos meses e tornando-se um elemento essencial para o trabalho e para serem mantidos os contactos com amigos, familiares e colegas. A Microsoft tem no Teams a sua proposta, que foi abraçada por muitos.

Apesar de muitas melhorias e otimizações, existem ainda pormenores que os utilizadores reclamam e consideram essenciais. A Microsoft tem respondido de forma pronta e rápida, para tentar dar a todos estas melhorias essenciais e necessárias.

Em breve várias contas no Teams

Uma das que vem sendo pedida ao longo dos últimos anos esta associada às contas que são usadas. Por agora, e desde o início, que apenas uma conta pode ser usada, seja ela pessoal ou profissional. Isto limita muito a utilização, por obrigar a alterar constantemente.

Este cenário deverá mudar em breve, com uma mudança que a Microsoft deverá trazer ao Team. O suporte para múltiplas contas está a ser preparado e deverá chegar dentro de pouco tempo a esta ferramenta de comunicação.

Comunicação pessoal e profissional

Do que foi revelado, a Microsoft está já a trabalhar neste suporte, devendo, no entanto, criar algumas limitações. Espera-se que quando a novidade chegar suporte apenas 1 conta profissional/escolar e 1 conta pessoal.

Esta será uma melhoria importante e que alargará ainda mais a utilização do Teams. Tanto no Windows, macOS, Android ou iOS os utilizadores vão poder ter em simultâneo, acesso às contas pessoais e profissionais/escolares, alargando ainda mais a comunicação.