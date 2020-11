A segurança do Android assenta muito nas atualizações que a Google vai lançando e oferecendo às marcas. A estas compete apenas a sua integração nos seus sistemas e o lançamento para os seus smartphones, de forma periódica.

Este é um processo normal para a OnePlus, que periodicamente traz para os seus smartphones as atualizações. Agora, e com algum atraso, chegou a vez dos OnePlus 8 e 8 Pro receberem a atualização de outubro do Android.

Atualização de segurança para o Android da OnePlus

É com o OxygenOS 11.0.1.1 que a OnePlus vai trazer a atualização de outubro para os seus smartphones da linha 8 e 8 Pro. Este chega com algum atraso para os utilizadores, mas garante que todas as correções de segurança são instaladas.

Estes são importantes para estes equipamentos da marca, pois garantem o máximo de segurança e de proteção dos smartphones. Claro que ao estarem assim protegidos, os smartphones garantem a mesma segurança aos utilizadores e aos seus dados.

OnePlus 8 e 8 Pro recebem mais correções

Claro que a marca aproveitou o OxygenOS 11.0.1.1 para tratar de alguns problemas adicionais nestes 2 smartphones. Assim, os OnePlus 8 e 8 Pro receberam mais e têm agora correções incorporadas e que melhoram a utilização deste sistema.

Segundo o que OnePlus revelou nos seus fóruns, temos alterações e correções no brilho adaptativo do ecrã, na conectividade 5G e Wi-Fi, e no e áudio Bluetooth. A somar a isso, há uma otimização do algoritmo de estabilidade de frames e a gestão de processos em segundo plano, para melhorar o desempenho em pausa.

Está a chegar de forma ainda lenta, mas estável

Por agora esta nova versão, com todas as correções inerentes, está apenas disponível pela aplicação Oxygen Updater. Em breve, do que a OnePlus revelou, irá ser alargado a todos e disponibilizado via OTA.

Temos por isso excelentes notícias para quem tem estes equipamentos da OnePlus. Os 8 e 8 Pro recebem assim novidades e correções, ficando mais seguros e protegendo os utilizadores e os seus smartphones.