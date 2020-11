A tecnologia é hoje um mundo sem fim, algo onde há sempre algo mais que pode ser desenvolvido tendo como base interfaces de comunicação e outros recursos já existentes. É o caso do AeroBand PocketDrum Set, um conjunto de dispositivos com sensores capazes de simular a interação com uma bateria e com uma guitarra.

O AeroBand PocketDrum pode ser utilizado com um smartphone ou tablet e conseguirá não só desenvolver coordenação rítmica como também passar bons momentos em modo de jogo.

A curiosidade de sentar num banco de uma bateria, pegar nas baquetas e tentar fazer um ritmo é algo comum. É esta a experiência típica da primeira interação com uma bateria, e foi assim que os grandes músicos começaram.

No entanto, seja por restrições de preço, espaço, vizinhança ou simplesmente por desacordo familiar, nem sempre há a possibilidade de levar uma bateria lá para casa, e é aqui que a AeroBand faz magia, com os seus PocketDrum e Pocket Guitar.

Um pouco ao estilo de Guitar Hero, ou Rock Band, em modo jogo o AeroBand permite acompanhar uma música, em várias pistas com interações pré-definidas, e assim pontuar e competir com outros utilizadores. Além disso, permite também ser utilizado em modo livre, para tocar o que bem entender na bateria virtual, ou acompanhar outros músicos.

O que é o AeroBand PocketDrum Set?

O AeroBand PocketDrum Set é um conjunto de 4 dispositivos eletrónicos com tecnologia sensorial e comunicação Bluetooth. O conjunto é assim composto por duas baquetas (PocketDrum) e duas palhetas (Pocket Guitar), que permitem simular a interação dos nossos braços e pernas com uma bateria… neste caso, imaginária.

Mas talvez esteja a pensar: “se é para simular a interação com uma bateria, para que servem as palhetas?” Sim, a pergunta faz todo o sentido, e a resposta é simples: em cada pé, preso ao atacador, é colocado um pequeno clip que permite encaixar uma palheta Pocket Guitar. Assim, o movimento de um pé para acionar o prato de choque, e do outro para o bombo, é detetado pelo Pocket Guitar.

Estes dispositivos ligam-se assim via Bluetooth ao smartphone ou tablet, recorrendo à aplicação AeroBand, disponível para Android e iOS. Todo o processo é feito a partir dessa app.

Todos os dispositivos têm feedback de vibração e o PocketDrum tem três faixas de LEDs em cada baqueta, que reagem à intensidade do movimento. O Pocket Guitar permite também interagir utilizando um botão, quando usado em modo guitarra.

Todos eles vêm acompanhados de um saco de transporte e cabo para carregamento.

Design e funcionalidades

A AeroBand teve um cuidado especial no empacotamento, do forma a garantir que os dispositivos terão sempre um local para estarem bem acondicionados e protegidos, quando arrumados ou quando forem transportados para qualquer lado.

Sim, tanto o PocketDrum como os Pocket Guitar incluem saco de transporte, num tecido aveludado e com bom acabamento. Além disso, incluem o cabo de carregamento USB/micro-USB. O PocketDrum traz ainda uma fivela para cada baqueta, para que não caia inadvertidamente da mão, e o Pocket Guitar inclui um clip para prender no calçado.

O PocketDrum, de apenas 83g cada, é ergonómico e tem um revestimento soft-touch, que além de melhorar o conforto de utilização, dá-lhe um toque de qualidade superior. O peso, ainda que seja pouco, está bem distribuído ao longo dos seus 31 cm de comprimento, ajudando a não sentir desequilíbrio aquando da utilização.

As tiras de LEDs existentes ao longo de metade do PocketDrum ajudam a perceber, durante a utilização, o nível de intensidade do movimento: quanto mais forte, maior é o espaço iluminado. Existe ainda um botão, utilizado não só para ligar e desligar o PocketDrum, mas também para calibrar a posição no início de cada desafio. Além disso, também vibra consoante o movimento, para dar ideia de impacto, também sensível à intensidade do movimento.

Já os Pocket Guitar, ou as pequenas palhetas eletrónicas, têm o tamanho ligeiramente acima de uma palheta vulgar. Têm ainda um botão que, também neste caso, não serve apenas para ligar ou desligar, mas também para interagir com as cordas virtuais.

Têm ainda um pequeno LED indicador de funcionamento e também um motor para vibração, que reage ao movimento. Para carregamento, utilizam porta microUSB, tapada com uma pequena borracha no caso das baquetas.

Especificações PocketDrum Comprimento : 31 cm

: 31 cm Peso : 83g

: 83g Capacidade da bateria : 700 mAh (Li-Po)

: 700 mAh (Li-Po) Temperatura de funcionamento : 0ºC ~ 50ªC

: 0ºC ~ 50ªC Ligação sem-fios : Bluetooth 4.0 (ligação à app oficial)

: Bluetooth 4.0 (ligação à app oficial) Compatibilidade: Android ou iOS, com Bluetooth 4.0 ou superior Pocket Guitar Peso : 10g

: 10g Capacidade da bateria : 60 mAh (Li-Po)

: 60 mAh (Li-Po) Temperatura de funcionamento : 0ºC ~ 50ªC

: 0ºC ~ 50ªC Ligação sem-fios : Bluetooth 4.0 (ligação à app oficial)

: Bluetooth 4.0 (ligação à app oficial) Compatibilidade: Android ou iOS, com Bluetooth 4.0 ou superior

Configuração

Ao contrário da generalidade dos dispositivos Bluetooth, que têm de ser pesquisados e emparelhados, onde por vezes é necessário colocar um código para concluir o emparelhamento, nestes dispositivos tudo é mais simples. A AeroBand facilitou bastante o processo e, dessa forma, basta abrir a app AeroBand, ligar os dispositivos e tocar sobre o respetivo ícone. Está feito. Após isso, sempre que se iniciar a aplicação, desde que os dispositivos estejam ligados, a ligação passa a ser feita automaticamente.

Depois, para garantir que as baquetas reconhecem corretamente a orientação pretendida, de modo a conseguirem mover-se sobre a bateria virtual, é necessário fazer a calibração sempre que é iniciado um jogo. É uma calibração muito simples, bastando premir o botão da baqueta quando se encontram sobre a tarola. Ao fazê-lo, a app passa a considerar todos os movimentos a partir da posição inicial, que é sobre a tarola.

Experiência de utilização

Todas as instruções de utilização são explicadas pela app, com vídeos demonstrativos, de forma muito completa e esclarecedora. A curva de aprendizagem para começar a utilizar corretamente o PocketDrum Set é muito curta e rapidamente começamos.

Uma aprendizagem progressiva

À medida que o nível de jogo evoluiu, vão sendo introduzidos novos conceitos e desbloqueadas novas áreas da bateria. Começando apenas com bombo, tarola e prato de choque, mais tarde passa a ser possível interagir também com o timbalão de chão.

Subindo depois para a área superior da bateria, e após a devida explicação detalhada, passa a ser possível interagir com os pratos (splash e ride) e com o timbalão suspenso. Para isso basta utilizar um ângulo mais acentuado nas baquetas.

Finalmente, ainda é possível utilizar bombo duplo e abrir o prato de choque, fazendo os movimentos adequados com os pés.

Os modos disponíveis

Começando apenas com um modo disponível, o Level Mode, à medida que vão sendo cumpridas metas, vão sendo desbloqueados outros modos: Free Mode e Song Mode. Existem outros modos, que estarão ainda em desenvolvimento, como o Limited Mode e um grupo de modos chamado Teaching.

O Level Mode faz a introdução dos conceitos de utilização, algo que é importante para utilizar o Free Mode corretamente. Assim, no Level Mode vão sendo cumpridas metas, com diferentes níveis de dificuldade, e no Song Mode é possível escolher entre dezenas de músicas para competir com outros utilizadores, na pontuação alcançada.

A sensação

Se outros jogos permitem ter uma sensação de impacto, que é o ponto exato em que acontece a ação, como o Rock Band, no caso do AeroBand isso não existe, o que pode, inicialmente, parecer um pouco estranho, principalmente a quem já é baterista.

É claro que a vibração na baqueta ajuda a perceber isso, e o nível de iluminação das tiras de LEDs ajudam a perceber o nível de intensidade do movimento. Com base nisto, rapidamente nos adaptamos à forma como as baquetas reconhecem e efetivam o movimento, sendo fácil sincronizar com as músicas e os elementos nas pistas.

Modo guitarra

Utilizando apenas o Pocket Guitar, na app estão disponíveis dois modos: Free Play e Play. No

Veredicto

O AeroBand PocketDrum Set explora um novo conceito e oferece uma experiência bastante curiosa, tanto a nível didático como de divertimento. A ideia está sustentada com vários propósitos e o facto é que resulta, em todos eles.

A qualidade de construção é boa e o conjunto que acompanha cada dispositivo também é interessante: sacos de transporte, fivela, acessório fixação, cabos de carregamento. O tipo de revestimento das baquetas permite uma boa aderência às mãos, pelo que não senti necessidade de utilizar a fivela para agarrar a baqueta ao pulso.

No que diz respeito a auscultadores Bluetooth, a grande maioria tem um pequeno atraso na sincronização de som, pelo que, e tal como é referido na app AeroBand, naturalmente é recomendada a utilização de auscultadores/auriculares com fios.

Em termos de precisão e sensibilidade dos movimentos, primeiro que tudo é importante termos a noção que não estamos perante um milagre da tecnologia e que, por isso, é necessária uma adaptação. Ou seja, para termos a certeza que os sensores destes dispositivos conseguem compreender o movimento pretendido, pode ser necessário fazê-lo de forma mais “especial”, e não apenas a pensar que estamos a interagir com uma bateria física.

Por exemplo, no caso de mudanças rápidas de orientação, com um ritmo com mudança frequente da baqueta entre prato de choque e tarola, há dificuldade em que esse movimento seja reconhecido no momento exato, falhando por vezes o alvo pretendido.

Este é um sistema que não pode, de forma direta, ser comparado a uma bateria física, mas que no fundo partilham os mesmos conceitos de coordenação rítmica.

Preço e disponibilidade

O AeroBand PocketDrum Set, que inclui um PocketDrum (2 baquetas) e dois Pocket Guitar (1 palheta), geralmente à venda por 213€, está agora disponível por cerca de 144,50€, utilizando o código AeroBand2020 (15% desconto). O PocketDrum e o Pocket Guitar também estão à venda separadamente, sendo válido o mesmo desconto. O envio é gratuito para compras acima de $50 e é feito a partir da Europa, não estando sujeito a taxas adicionais.

AeroBand PocketDrum Set

PocketDrum 2 está a chegar…

Atualmente em croudfunding na Indiegogo, a segunda geração do PocketDrum, o PocketDrum 2, será uma realidade já este mês, até porque já vai muito além da meta de financiamento estabelecida.

Como melhorias, agora o PocketDrum 2 tem uma interação melhorada com a app, com maior precisão de movimentos. O acessório para fixar o Pocket Guitar ao pé é agora mais prático, não sendo necessários atacadores, ou sequer estar calçado, para utilizar o sensore corretamente no pé.

De acrodo com a AeroBand, a data estimada de envio é já neste mês, pelo que é possível que chegue ainda a tempo do Natal.

AeroBand PocketDrum 2 (Indiegogo)