Nokia pode relançar os modelos 6300 e 8000 com WhatsApp

De facto o ano de 2020 está a trazer muitas surpresas, embora o destaque vá para as menos boas devido à pandemia. No entanto, no mundo da tecnologia, tem havido novidades inesperadas. É o caso da Nokia que depois de ser considerada como a marca Android mais duradoura, parece que estará a desenvolver um produto muito interessante.

Segundo as informações, a empresa finlandesa poderá relançar os antigos modelos Nokia 6300 e 8000, mas com WhatsApp e outras novidades.

A Nokia é uma das marcas mais estimadas e queridas dos consumidores. E no que respeita aos smartphones Android, é a que conquistou recentemente o título de marca mais duradoura e segura.

Mas o legado da marca já começou por ser poderoso, ou não fossem ainda recordados os clássicos modelos 3310 e 3330 como autênticas máquinas de guerra. E nem uma granada é capaz de os destruir.

Nokia poderá relançar os antigos 6300 e 800 com WhatsApp

As notícias sobre esta possibilidade começaram a desenrolar-se assim que o site da operadora escandinava Telia divulgou uma lista com alguns equipamentos compatíveis com as chamadas via Wi-Fi. Dessa mesma lista faziam parte os modelos Nokia 6300 4G e 8000 4G, dois dos clássicos da marca finlandesa.

Caso se concretize esta que para já é uma suspeita, então a empresa poderá assim relançar mais dois modelos clássicos, tal como fez com os Nokia 3310, 8110 e 2720. A grande novidade é que os telefones clássicos terão agora compatibilidade com a rede 4G.

Segundo o que se suspeita, o Nokia 6300 4G pode ser o modelo que surgiu nalguns leaks com o nome de código de Leo. O site NokiaMob avança que este equipamento terá suporte para o WhatsApp e o Google Assistant, contando com o KaiOS, o sistema operativo para os dispositivos básicos da marca.

Já quanto ao modelo 8000 4G, há dúvidas sobre se será a versão 8600 ou 8800.

Tanto um modelo como outro contam com uma capa de teclado deslizante, sendo que a versão 8800 também move a estrutura do ecrã para depois revelar a câmara principal.

Para já não há muitas mais informações, como data de lançamento ou eventuais preços. Ficamos assim a aguardar por mais pormenores desta agradável possibilidade.