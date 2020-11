Warhammer: Chaosbane, o RPG de ação hack-and-slash desenvolvido pela Eko Software e lançado em 2019, prepara-se para trazer o conflito Warhammer para as consolas de Próxima Geração com a Slayer Edition.

Venham conhecer mais detalhes.

Os amantes do Universo Warhammer que vierem a aderir à Próxima Geração de consolas, terão aqui um bom motivo para sorrir. Isto, pois o RPG de ação hack-and-slash desenvolvido pela Eko Software, Warhammer: Chaosbane, está confirmado.

Warhammer: Chaosbane, será desta forma, o primeiro hack-and-slash a ser confirmado para as Xbox Series X|S e PlayStation 5.

A edição Slayer Edition, inclui a versão mais completa do jogo com todos os pacotes DLC (12 no total), todas as atualizações, entre elas, Keela, a Torre do Caos e uma experiência visual 4K a 60 fps. Traz ainda um novo personagem, o Witch Hunter,

Jurgen Haider, o Witch Hunter

Um novo personagem, Jurgen Haider, o Witch Hunter também estará disponível na Slayer Edition. Vestido com o seu longo casaco e um chapéu bastante caracteristico, o Witch Hunter tem à sua disposição um vasto arsenal de habilidades e armas.

Nos combates de proximidade, utiliza uma espada para dilacerar demónios do Caos enquanto à distância, dá uso às duas pistolas que equipa (uma para cada mão). A força de Jrgen Haider provém diretamente da sua fé em Sigmar, pelo que o Witch Hunter funciona tanto como juiz, como executor, libertando as terras de Old World do mal que a impregnam.

Entretanto, várias melhorias encontram-se implementadas (Act 1 e Act 2), assim como uma nova zona foi incluída, o cemitério e respetivos demónios (incluindo a Daemon Princes, Skullcrushers (montados e a pé), um novo Chaos Warrior e novos cultistas.

De resto, todos os outros conteúdos adicionais estarão também disponíveis a 10 de novembro na Xbox Series X|S e PC, e de 12 a 19 de novembro na PlayStation 5, dependendo da data de lançamento da consola em cada um dos países.

Para quem tem o jogo para Playstation 4, Xbox One e PC, o novo personagem Witch Hunter chega sob a forma de um patch, que será disponibilizado a 10 de novembro.

Warhammer: Chaosbane