Nem uma granada é capaz de destruir o Nokia 3310 [Vídeo]

O saudoso Nokia 3310 é um dos modelos de telemóvel que ficou, e ainda é, conhecido pela sua resistência, ou seja, aconteça o que lhe acontecer, geralmente não se parte, mantendo-se intacto e pronto para outra.

Muitos vídeos circulam com testes a essa mesma resistência deste Nokia, e hoje mostramos que nem mesmo uma granada é capaz de o destruir, pois mesmo após a explosão… o Nokia 3310 continua a funcionar.

Os antigos telemóveis Nokia ficaram conhecidos por serem implacáveis, resistentes e, para além disso, equipados com uma bateria super potente e duradoura.

Vários são os testes que encontramos na Internet a testar exatamente a fortaleza dos telemóveis finlandeses, sobretudo aos clássicos Nokia 3310 e Nokia 3330, ambos já com 20 anos.

Mas desta vez um teste foi mais longe e pôs à prova a resistência do Nokia 3310 à potente explosão de uma granada.

Nokia 3310 continua a funcionar após explosão de granada

Um recente vídeo, publicado no início do mês de fevereiro de 2020 no YouTube pelo canal OddlyTube, mostra uma perigosa experiência.

Um Nokia 3310, que ainda funcionava, foi acoplado a uma granada RGD-5 Firecracker. Esta granada é de origem russa e foi criada em 1950 com o objetivo de penetrar em armaduras. Contém uma carga explosiva de 110 gramas de TNT e produz cerca de 350 fragmentos.

Veja o vídeo e confirme a resistência do Nokia 3310 à explosão da granada:



No vídeo vemos todo o processo, desde a união do smartphone à granada, através de fita-cola, passando pela colocação do engenho num suporte de madeira, até à retirada do gatilho que provocará a explosão da granada.

Após a explosão, o Nokia separa-se em partes, capa, interior e bateria, mas não ficam destruídas, apenas desencaixaram. De seguida, é colocada novamente a bateria no telemóvel e, ao ligá-lo, este está a funcionar normalmente, pedindo para ser inserido o cartão SIM.

De seguida são encaixadas as restantes peças, et voilá, o Nokia 3310 continua a funcionar como se nada tivesse acontecido. Nem mesmo a humidade da neve o afetou.

Em jeito de conclusão, façamos uma análise a quantos smartphones modernos teriam o mesmo desempenho e resistência a um teste destes. Parece-me que seriam poucos, pois com a mínima queda partem facilmente…

Leia também: