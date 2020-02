De forma a melhorar a usabilidade das páginas web, muito se tem discutido sobre formas de melhorar a qualidade dos anúncios exibidos.

Nesse sentido, a Google anunciou que irá começar a bloquear aqueles que não estejam em conformidade com as novas regras já a partir do dia 5 de Agosto de 2020.

A Coalition for Better Ads é um conjunto de empresas do sector da internet que se concentra em melhorar a experiência do utilizador com a publicidade online.

De forma a lutar pelos objetivos que definiu, esta organização anunciou uma série de novas regras que irão afetar o modo como os anúncios serão exibidos em vídeos.

A Google, que faz parte desta rede de empresas, será uma das primeiras a aplicar essas regras no Chrome. Para isso, irá bloquear os anúncios que não estiverem em conformidade com as mesmas, mesmo que estas afetem os anúncios exibidos no Youtube.

Os três formatos de anúncios rejeitados pelo Chrome

Como foi anunciado, existem anúncios de carácter intrusivo e indesejável para o utilizador em diversos vídeos da internet. Para os combater, estas serão as três regras definidas que serão aplicadas a vídeos com menos de oito minutos de duração:

Anúncio antes do vídeo – Não poderão ter mais de 31 segundos se não puderem ser ignorados após os primeiros 5 segundos;

– Não poderão ter mais de 31 segundos se não puderem ser ignorados após os primeiros 5 segundos; Anúncios durante o vídeo – Todos são proibidos, sem exceções;

– Todos são proibidos, sem exceções; Anúncio grande sobre o vídeo – Proibido imagens de texto que aparecem no vídeo e ocupam mais de 20% da superfície do video.

Google vai dar 5 meses para os anunciantes se adaptarem

A partir de 5 de Agosto do presente ano, sempre que abrir um site com o Chrome ou até mesmo o Youtube a partir de qualquer outro navegador, deixará de ver este tipo de anúncios nos vídeos de curta duração.

Embora a Google tenha optado por aplicar estas regras, as restantes empresas e portais serão convidados a aderir às regras da Coalition for Better Ads. No entanto não irá haver qualquer obrigatoriedade na adesão. De todo o modo, tendo a Google e o Youtube um grande impacto na internet atual, esta será uma mudança bastante relevante.

Os proprietários de páginas de Web que não cumprirem as regras expostas pela Google, serão bloqueados e deixaram de ser apresentadas publicidade nas suas páginas. Para evitar esta situação, a Google também anunciou que irá aplicar estas regras na sua plataforma de publicidade de forma a que os seus utilizadores se adaptarem nas próximas semanas.

Há cerca de dois anos a Google começou a aplicar este tipo de regras com o lançamento de um bloqueador de anuncio integrado. Adicionalmente, com o Chrome 80, passou também a bloquear os cookies mais inconvenientes. Agora, serão aplicadas ainda mais regras de forma a melhorar a experiência dos utilizadores.