Portugal: Governo aprovou a estratégia e calendário do 5G

Em Portugal a estratégia para a quinta geração de comunicações móveis (5G) ainda não tinha sido apresentada. Depois de vários atrasos, o Governo aprovou hoje a estratégia e calendário do 5G para o nosso país.

A estratégia definida visa assegurar que a quinta geração móvel seja um instrumento de desenvolvimento e competitividade da nossa economia, de coesão social e territorial. O 5G contribuirá também para a melhoria e transformação do modo de vida dos portugueses, de inovação social e da qualidade dos serviços públicos.

A tecnologia 5G é hoje um tema da nossa sociedade, especialmente de quem está ligado à parte tecnológica. Os desafios e as oportunidades com esta nova tecnologia serão imensos e nesse sentido é preciso definir estratégias para Portugal e para as empresas portuguesas se tornarem ainda mais competitivas no mercado global.

Em maio o Pplware informava aqui que a estratégia para o 5G seria apresentada em setembro pelo Governo…mas só agora em fevereiro chegou essa informação.

Segundo o comunicado publicado hoje, a partir de agora estão estabelecidos os objetivos relativamente à disponibilização das novas redes móveis em 5G em Portugal. A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) proporá agora, em conformidade, para consulta pública, os termos do procedimento de atribuição de direitos de uso do espetro radioelétrico disponível.

O objetivo principal do Governo passa por garantir uma cobertura estrategicamente seletiva e territorialmente coesa, com metas intercalares em 2020 e 2025. Os termos financeiros do procedimento de atribuição do espectro devem alinhar-se pelos preços europeus comparáveis já conhecidos, e admite-se uma descida das taxas de utilização do espectro.

De relembrar que foi em março de 2018 que a Anacom deu o pontapé de saída para o 5G. Como primeiro passo a autoridade das comunicações revelou que iria auscultar o mercado, com vista a avaliar o interesse dos operadores nas faixas que tecnologicamente possibilitam o desenvolvimento dos vários serviços e que podem ser prestados com esta nova geração móvel.

5G vs TDT

A libertação da faixa dos 700 MHz para serviços de comunicações eletrónicas terrestres obriga a mudanças no serviço de televisão digital terrestre (TDT). A alteração da rede de emissores da TDT a nível nacional começa hoje com o emissor de Sines, que mudará de frequência por volta das 16:30. A partir dessa hora, quem ficar com o televisor sem imagem terá que o sintonizar para voltar a ver televisão normalmente, como sempre aconteceu até aqui. O emissor de Sines, que agora está no canal 56, amanhã passará para o canal 43.

Nnesta primeira fase, que termina dia 27 de fevereiro, serão alterados 20 emissores, que incluem todos os do Algarve, alguns do Alentejo e o emissor de Sines do distrito de Setúbal. O processo prosseguirá depois para norte, estando prevista a sua conclusão no final de junho. As pessoas saberão que são abrangidas pela mudança se a sua televisão ficar sem imagem.

Quando o ecrã da televisão ficar negro apenas será necessário fazer a sintonia da televisão ou do descodificador de TDT e todos continuarão a ver televisão gratuitamente, como tem acontecido até agora. É um processo simples. A ANACOM teve a preocupação de assegurar que não será necessário substituir ou reorientar a antena, trocar a TV ou o descodificador, e ninguém terá de subscrever serviços de televisão paga. No caso dos condomínios/edifícios que tenham instalações com amplificadores mono canal poderão ter de os substituir – Mais informações aqui.

Principais vantagens do 5G

Para além de maiores débitos (20 Gbps) e maior mobilidade (500Km/h), o 5G deverá garantir tempos de resposta menores (latências de 1ms) e permitirá um grande número de dispositivos ligados (1 milhão/Km²).

A União Europeia “obriga” Portugal a ter duas cidades com 5G até final de 2020. O Governo Português já referiu que uma delas deverá ser no interior.