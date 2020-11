SNS24 já envia SMS/e-mail para obter declaração provisória de isolamento

Com a existência de cada vez mais casos no nosso país, é preciso encontrar mecanismos que acelerem o combate à pandemia. A partir de hoje, a Linha Saúde 24 começa a emitir declarações provisórias de isolamento.

Sempre que o SNS24 indicar ao utente que deve ir para o seu domicílio, este vai receber um código, por SMS ou email.

A Linha SNS24 (808 24 24 24) vai começar a passar declarações provisórias de isolamento profilático. Tal medida entra em vigor esta quarta-feira, altura em que entram também em confinamento parcial 121 concelhos do país (ou seja, mais de 7 milhões de habitantes).

Para que serve uma declaração provisória de isolamento profilático?

De acordo com Luís Goes Pinheiro, dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), O documento serve para justificar a ausência no local de trabalho até a pessoa ser contacta pela saúde pública e ser emitida, ou não, uma declaração definitiva de isolamento profilático.

Isto significa que, para a entidade patronal ou para qualquer entidade que exija a presença física da pessoa, esta declaração pode ser usada para justificar a necessidade de ficar em casa

Goes Pinheiro

A declaração provisório será emitida sempre que o SNS 24 identificar na sequência de um telefonema que determinada pessoa foi contacto de alto risco de um doente COVID-19, nos termos do algoritmo definido pela DGS, ou sempre que, na sequência dos sintomas que o utente alega ter, se identifica que é um potencial doente com COVID-19, mas que o risco clínico que apresenta justifica que se envie o doente para o domicílio em vez de sugerir a sua deslocação a um centro de saúde ou a um serviço de urgência.

Para ter acesso à declaração provisória de isolamento, a Linha SNS24 envia um código ao utente por SMS ou e-mail que permite a este aceder a uma declaração provisória de isolamento profilático.

Leia também…