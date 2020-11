É certo que o carregamento de smartphones tem sido a arma das marcas para responder à limitação física de poder incluir baterias com maior capacidade nos smartphones e, assim, aumentar a autonomia. Não é a primeira vez que ouvimos falar em carregamento da 200W, contudo, parece que tudo está a ser preparado para que tal chegue no decorrer do próximo ano.

A questão que se impõe é: mas porquê?

Carregar o smartphone a 200W? Vai ser possível em breve

A Huawei, no decorrer da semana passada, afirmou que estaria a desenvolver e já teria mesmo em funcionamento, uma tecnologia de carregamento rápido de baterias de smartphones a 200W.

Atualmente vemos tecnologias capazes de carregar baterias de 4500 mAh na totalidade em 30/40 minutos. Com apenas 10/15 minutos já ficam com mais de 50% da sua capacidade. Estes valores já são incríveis, mas há ânsia de levar a tecnologia um pouco mais além.

O Xiaomi Mi 10 Ultra, por exemplo, tem uma bateria de 4500 mAh, que carrega a 120W. Só em 5 minutos é capaz de carregar 41% da sua capacidade. Em 23 minutos (que, na verdade, podem ir até à meia hora) carrega os 100%.

O passo além poderá chegar então em 2021. Na rede social Weibo, o já conhecido leaker Digital Chat Station, fez uma publicação que deixa algumas previsões para o ano que vem, onde refere que o carregamento a 200W irá mesmo chegar. Aliás, há um “+” à frente de 200W, pelo que se pode esperar ainda mais potência.

Além desta informação há ainda destaque para o afastamento da ideia de lançamento de um Xiaomi Mi MIX para breve.

Mas sobre o carregamento, a Huawei referiu há dias que, apesar de já ter a tecnologia de carregamento a 200W em utilização, esta ainda não é eficiente para que possa ser colocada no mercado. De recordar que hoje a Huawei, apenas oferece garantias de eficiência com potência de 66W, muito abaixo daquilo que estamos a falar.

Mas porquê?

Além da eficiência há também a questão da segurança. Um carregamento a 200W pode provocar sobreaquecimento da bateria e do próprio equipamento, podendo degradá-los rapidamente.

Se pararmos para pensar, que necessidade tem o utilizador comum em carregar um smartphone em menos de meia hora?… até esse é um tempo exagerado. Carregar 30/40 % da bateria em 15 minutos é algo que muitos já oferecem, sendo um valor perfeitamente aceitável para mais algumas horas de utilização.