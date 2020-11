Amazfit Neo – um design clássico com a tecnologia da atualidade

A utilização de um relógio hoje passa por muito mais do que, simplesmente, ver as horas. Para muitos é uma extensão do smartphone e para outros um aliado do desporto. Com a simplicidade de um relógio clássico, a Amazfit oferece com o seu Amazfit Neo funcionalidades ideais para os praticantes de desporto e para quem quer manter um estilo de vida mais saudável.

Conheça os pormenores do Amazfit Neo, disponível no mercado por 34 €.

O Amazfit Neo remete-nos para os relógios digitais clássicos da Casio. O ecrã retangular, a bracelete em plástico, mas com mais alguma tecnologia.

Amazfit Neo – um clássico dos tempos modernos

O ecrã é de 1,2″ a preto e branco e inclui quatro botões de controlo. A braçadeira é de 20mm e as dimensões do relógio são então de 40.3 x 41 x 11,7 mm, com um peso de 32g.

Vem com Bluetooth 5.0 que se liga ao smartphone (Android e iOS), através da app Zepp. Integra ainda uma série de sensores para ajuda na monitorização de atividades físicas. Nomeadamente, acelerómetro, e sensor ótico de frequência cardíaca, o BioTracker PPG. Este sensor permite, por exemplo, fazer um acompanhamento permanente da frequência cardíaca, podendo alertar o utilizador para algum problema.

Além da atividade física, que será mais ou menos detetada e interpretada pelo sistema, o utilizador ainda pode tirar partido da funcionalidade monitorização de sono.

Com a ligação ao smartphone, o utilizador ainda pode ser alertado das várias notificações no pulso, desde SMS, a chamadas e até emails.

A autonomia do relógio pode chegar até aos 28 dias, dependendo do tipo de utilização. Evidentemente que com a funcionalidade de monitorização dos batimentos cardíacos ativos por 24 horas, esta autonomia será menor, por exemplo.

O smartwatch Amazfit Neo está então disponível por 33,99€. O envio é gratuito e, além disso, não está sujeito a despesas adicionais, devendo para isso utilizar o método de envio Duty Free Shipping.

Amazfit Neo