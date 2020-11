China envia para órbita o primeiro satélite de rede 6G

Há exatamente um ano, dissemos-lhe que a China estava já a desenvolver a rede 6G. Nessa altura, a rede 5G não possuía sequer relevante representatividade, em muitos dos países ao redor do mundo. Conforme transmitimos também, o arranque das investigações estava planeado para 2020, mas foi antecipado.

Agora, um ano depois, a China enviou, para órbita, o primeiro satélite do mundo com rede 6G.

Rede 6G a ser testada no espaço

A rede 5G não chegou sequer a todas as partes do mundo e já há quem esteja a pensar mais à frente. Assim, a China enviou, para órbita, o primeiro satélite de rede 6G. Com isto, o país pretende testar a tecnologia, bem como utilizá-la para monitorizar plantações e prevenir incêndios florestais.

O satélite da tecnologia 6G foi enviado para órbita em conjunto com 12 outros satélites, pelo Taiyuan Satellite Launch Center, na província de Shanxi. Este possui o nome da University of Electronic Science and Technology.

Tendo em conta que a rede 5G é, como sabemos, ultrarrápida, a promessa é que esta tecnologia 6G obtenha uma performance 100 vezes superior. Uma vez no espaço e a ser minuciosamente testada, será possível perceber a sua eficácia e comprovar o seu desempenho muito em breve.

Ondas terahertz de alta frequência

Para que a sua atuação seja exímia, a tecnologia utiliza ondas terahertz de alta frequência, de modo a atingir impressionantes velocidades de transmissão de dados. Contudo, não há ainda garantias de que a tecnologia que está a ser testada seja efetivamente uma aposta segura.

Isto, porque existem mais de 215 cientistas, em mais de 40 países de todo o mundo, a alertar para a medição e consideração dos riscos provenientes da instalação de infraestruturas 5G. Percetivelmente, existem já receios de perigosidade para a saúde pública e para o ambiente face ao 5G, prevendo-se um agravamento destes quando da rede 6G se falar.

Leia também: