Com a implementação do 5G a surgir a um rumo muito lento, é hora de começar a ser preparada a solução que o vai substituir, o 6G. É um processo naturalmente lento, mas que está a tomar o seu rumo. Os primeiros passos foram já dados e há ideias para o criar.

Depois das primeiras notícias sobre este avanço tecnológico, surge agora mais uma novidade. Foi apresentado o primeiro chip 6G e as velocidades superam já o que se consegue com o 5G, algo natural e até mais que esperado.

Passo para a evolução do 5G já foi dado

O processo de chegada do 5G aos utilizadores está a ser lento e muito demorado. Os terminais existem e estão no mercado, mas existem outros constrangimentos. As causas estão bem identificadas e vão desde o problema da COVID-19 até a toda a confusão e problemas que o governo dos EUA tem criado.

Com todos estes problemas presentes, a evolução e os desenvolvimentos não deixaram de existir. Prepara-se assim a evolução natural, ou o esperado 6G para um futuro próximo. Este tem alguns desafios importantes, com o maior a ser conseguir velocidade de ligação superiores ao 5G.

Apresentado o primeiro chip para 6G

Um passo importante rumo a este futuro foi agora apresentado em Singapura, com a apresentação do primeiro chip dedicado a esta nova tecnologia. Uma equipa da Universidade Tecnológica de Nanyang criou este chip e atingiu 11 GB de velocidade de acesso no seu laboratório, num ambiente controlado.

Estas velocidades agora conseguidas são 10% superiores ao que se consegue em teoria no 5G, 10 conhecidos 10 GB. Pode parecer um ganho reduzido, mas em ambientes reais acabará por ser muito superior. Este chip usa as ondas tera-hertz (THz), em resposta às ondas milimétricas do 5G.

Velocidades acima do que será a norma em breve

É ainda um pequeno e simples passo e que está muito longe de uma solução que possa ser usada em testes fora do laboratório. No entanto é o início da solução que será usada para trazer o 6G para o mundo real e para todos os utilizadores.

Espera-se que as primeiras soluções de 6G surjam em 2028, com várias empresas já a trabalhar nesse sentido. A Samsung, a Huawei e a MediaTek têm já os seus planos para esta novidade e esperam continuar em breve os seus desenvolvimentos.