Não confia no WhatsApp? É hora de usar o Signal (Parte 4)

Já ouviu falar no Signal? A privacidade é hoje um requisito fundamental na maioria dos serviços que existem para troca de mensagens. No que diz respeito a serviços de mensagens, temos como exemplo o Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram, Google Allo, entre outros.

Para quem procura “segurança máxima” então está na altura de instalar a app Signal.

No último tutorial mostramos como podem ativar a opção de destruição de mensagem no Signal. Esta é uma opção interessante, especialmente quanto pretendemos que os nossos chats estejam disponíveis apenas por algum período de tempo. Hoje vamos ensinar como podem bloquear a interface do Signal. Esta é uma opção que existe também no WhatsApp e Telegram e é extremamente útil quando pretendemos proteger as nossas conversas.

Como ativar o bloqueio do ecrã do Signal?

A opção existe de forma nativa, mas está um pouco escondida. Para isso devem ir às opções do Signal e depois à zona da Privacidade. Dentro dessa interface encontrem a opção Bloqueio de ecrã e ativem a mesma.

E está feito. Agora sempre que abrirem a interface do Signal irá ser solicitado o código de entrada ou a autenticação será realizada via sensor biométrico, ou FaceID.

De relembrar que esta app não apresenta nenhum tipo de publicidade e é completamente gratuita. Se procuram uma app de comunicações que garanta a segurança, então experimentem esta app/serviço. Além da versão para Android e iOS, existe também uma versão para desktop. Edward Snowden é uma figura icónica na luta pela liberdade, segurança e privacidade online e diz usar esta aplicação.