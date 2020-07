Samsung prevê que padrão 6G seja implementado até 2028

Ainda com o mundo a preparar-se para o 5G, no futuro já se vislumbra o sucessor. Num artigo científico, a Samsung deu a conhecer a sua visão para a próxima geração das comunicações e deixou algumas previsões de como considera que o 6G venha a ser implementado.

Nesta publicação, a empresa sul-coreana prevê 2028 como ano da chegada do 6G.

A Samsung lançou hoje (14) uma publicação intitulada de The Next Hyper-Connected Experience for All. Numa tradução à letra será algo como “A próxima experiência hiper-conectada para todos”. Assim, descreve um pouco da sua visão para o sistema de comunicação da próxima geração, em concreto, o 6G.

Na publicação, a Samsung deixa considerações sobre vários aspetos do 6G. Nomeadamente, como as megatendências técnicas e sociais, novos serviços, requisitos, tecnologias candidatas e até um cronograma esperado de padronização da tecnologia.

A primeira grande ideia a retirar, é que a Samsung pretende que o 6G seja uma experiência de ligação de todos os aspetos da vida de uma pessoa. A empresa tem, desde o ano passado, um Centro de Pesquisa de Comunicações Avançadas que está debruçado no desenvolvimento destas tecnologias.

6G só daqui a 10 anos…

Tal como a Huawei já referiu, também a Samsung prevê que demorem 10 anos para que a tecnologia fique pronto a começar a ser implementado. No entanto, só deverá chegar em massa algum tempo depois.

Embora a comercialização do 5G ainda esteja no seu estágio inicial, nunca é cedo para começar preparar-se o 6G, porque normalmente são necessários cerca de 10 anos desde o início da investigação até a comercialização de uma nova geração de tecnologia de comunicações.

Explica Sunghyun Choi, chefe do Advanced Communications Research Center

Na publicação, a Samsung prevê que a conclusão do padrão 6G e a sua data de comercialização seja já em 2028. No entanto, a comercialização em massa deverá ocorrer apenas por volta de 2030.

O Homem e a Máquina

Segundo a Samsung, o Homem e a Máquina serão os grandes utilizadores do 6G, sendo este direcionado para o fornecimento de serviços avançados, como realidade imersiva (XR), hologramas móveis de alta fidelidade e ainda réplica digital.

Os requisitos de arquitetura do 6G incluem resolver os problemas decorrentes da capacidade computacional limitada de dispositivos móveis, além de implementar a inteligência artificial desde a fase inicial do desenvolvimento da tecnologia e permitir a integração flexível de novas entidades de rede.