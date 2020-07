realme C11 chega com grande bateria e carregamento inverso por menos de 100 €

A realme está a traçar um caminho muito interessante no segmento dos smartphones. Além dos modelos de topo que têm chegado ao mercado global, direcionados para o mercado indiano, têm sido várias as propostas mais acessíveis e de grande qualidade.

Hoje foi dia de mais um grande lançamento, onde a bateria e autonomia foram o grande foco. A empresa apresentou o realme C11, um smartphone com grande bateria e carregamento inverso, e ainda um Powerbank de carregamento rápido.

O dia de hoje foi reservado para o anúncio de mais um smartphone realme. Na verdade, as marcas já deixaram de guardar grandes segredos para o dia dos eventos e têm usado as redes sociais para ir divulgando algumas novidades, aguçando assim a curiosidade dos seguidores.

Como tal, o realme C11 já era um modelo aguardado e do qual já se conheciam algumas especificações. Ainda assim, foi através de um evento que decorreu em direto no YouTube que tudo foi apresentado ao pormenor.

realme C11, um novo smartphone de entrada de gama

A proposta da realme surge enquadrada nos smartphones de baixo custo. Em concreto, o novo realme C11 estará disponível no mercado indiano por ₹7499, o que corresponde, em conversão direta e à taxa de câmbio atual, a 87,56 €.

O smartphone vem com um ecrã de 6,5″ com resolução HD+. As margens são reduzidas, considerando a gama onde se insere, e inclui um pequeno recorte em forma de gota para incluir a câmara frontal.

Em termos de câmaras não há nada que se destaque verdadeiramente. Como já foi referido, o grande foco deste smartphone é a sua bateria e desempenho. Ainda assim, inclui câmara dupla na traseira, com um sensor principal de 13 MP com abertura f/2.2 e com um sensor secundário de 2 MP para fotos de retrato com abertura f/2,4. A câmara frontal é de 5 MP com abertura f/2.4.

A app da câmara inclui depois os modos HDR, timelaps, slow motion, modo noite e ainda inclui modo de beleza inteligente. Em vídeo grava a 1080p a 30 fps no máximo.

O processador é um MediaTek Helio G35 e tem 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento interno. Ainda assim tem a possibilidade de aumentar o armazenamento através de cartão de memória. Vem com Android 10 e interface de utilizador realme UI.

A bateria é então de 5000 mAh, o que garante uma autonomia de mais de 2 dias em utilização média. Apesar a realme estar a trabalhar em sistemas de carregamento rápido super avançados e de ser esperado que venha a lançar uma bateria que carregue a 120 ou 125W, esta não carrega a mais de 10W. Mas dentro da gama é o aceitável.

Além disso, o realme C11 pode funcionar como powerbank, já que permite fazer carregamento inverso, com ligação por cabo USB.

Powerbank realme de 30W

Outra das novidades deste evento… que já havia sido também partilhada nas redes sociais, é o Powerbank. O produto tem 10000mAh, o que não é nada de extraordinário, mas permite carregamento rápido a 30W. Tem uma porta USB Tipo-A e outra USB Tipo-C para carregamento dos mais diversos dispositivos.

Inclui ainda 13 camadas de proteção de circuito para manter os dispositivos seguros durante o carregamento.

O seu design é em fibra de carbono, disponível nas cores amarelo e preto, com um custo de ₹1999, cerca de 23 €.