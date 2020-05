CEO da Huawei diz que o 5G será mais importante para os negócios

Numa recente entrevista, Ren Zhengfei, fundador e presidente da Huawei afirmou que a rede 5G será mais importante e útil no mundo dos negócios do que para os utilizadores em geral. Para além disso, o CEO adianta ainda que o 6G chegará dentro de 10 anos.

A Huawei é a empresa chinesa que mais está associada à rede de quinta geração. E mesmo tendo conflitos com os EUA tem conseguido continuar a ter destaque neste e noutros segmentos.

O tema da rede 5G tem dado muito que falar, entre notícias e lançamentos de smartphones compatíveis. Mas também há espaço para várias teorias da conspiração.

O que é certo é que há cada vez mais equipamentos, como smartphones ou outras soluções, compatíveis com esta conetividade.

5G será mais importante para os negócios, diz CEO da Huawei

Ren Zhengfei, fundador e CEO da Huawei disse recentemente numa entrevista ao South China Morning Post que a rede de quinta geração será mais relevante para clientes comerciais do que propriamente para os utilizadores em geral.

5G é para negócios de empresas e isso se chama ToB [To Business] e é ToC [To Consumers] para os utilizadores. Acreditamos que a maior utilização no momento é ToB, para utilizadores comerciais desenvolverem coisas avançadas.

Ren Zhengfei

Estas declarações podem parecer estranhas uma vez que há cada vez mais smartphones a oferecer esta conectividade. Para além disso muitas empresas estão a tentar que os utilizadores adquiram smartphones 5G para se adaptarem aos novos padrões da rede.

Mas a visão de Zhengfei até faz sentido pois o executivo adianta que o Huawei Songshan Lake Park foi desenvolvido com 5G. Também o Saudi Oilfield recorreu à rede de alta velocidade da Huawei para construir uma rede de parques industriais.

O CEO refere ainda que futuramente a rede não irá na sua maioria fornecer muito tráfego, pois isso até seria considerado uma falha. É ainda da opinião de que o 5G deve abrir várias possibilidades que ainda são limitadas para o atual 4G.

A rede de quinta-geração está construída para ser adequada no setor industrial, pois oferece uma elevada largura de banda, baixa latência e muitas outras ferramentas e funções que são importantes na área do fabrico industrial.

5G vai dar novas possibilidades no mundo empresarial

O presidente da Huawei afirma também que alguns processos de fabrico industrial, como por exemplo fábricas de aeronaves, podem recorrer inteiramente à automação 5G e à gestão de Inteligência Artificial. No entanto para o fabrico mais preciso ainda há algumas barreiras que se espera que a nova rede consiga resolver.

Zhengfei deixa ainda alguns exemplos em como o 5G poderá beneficiar as empresas e os negócios:

A grande mina a céu aberto do Brasil pode mudar a sua força de trabalho para o controlo 5G. As grandes fazendas podem adaptar-se à automação desta rede. Os tratores poderiam cultivar a terra 24h, desde que se lembrassem de os reabastecer. Em lugares como África, se houver máquinas agrícolas a funcionar 24h, quão boas seriam essas tecnologias para o país? Existem muitas utilizações do 5G no seu estado atual, mas ainda é uma nova tecnologia. Não atingiu um nível muito forte na utilização das suas funções. Mas vai crescer ainda mais nos próximos anos.

Zhengfei diz que a rede 6G chegará dentro de 10 anos

O CEO da Huawei falou também sobre a rede 6G. De acordo com as suas palavras, esta rede ainda não avançou nem no papel nem noutros aspetos. Mas Zhengfei acredita que o padrão deste nova rede deverá estar pronto para uso dentro de 10 anos.

Também o Japão afirmou em janeiro que o 6G chegaria em 2030 e que seria 10 vezes mais rápido que o 5G.